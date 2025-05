Terremoto alla Fiorentina: Palladino si è dimesso, la società vuole fargli cambiare idea (Di Marzio)

Clamoroso quanto sta succedendo in questi minuti alla Fiorentina: Raffaele Palladino si sarebbe dimesso dall’incarico di allenatore della squadra toscana. Un epilogo a sorpresa, considerando la qualificazione in Conference League agguantata domenica scorsa in extremis, dopo la sconfitta della Lazio e la vittoria di Udine. Il tecnico aveva rinnovato poche settimane fa.

Fiorentina, Palladino si è dimesso: la società non è d’accordo

Il direttore sportivo Pradè, nella conferenza di ieri, aveva in un certo senso confermato il tecnico nativo di Mugnano a differenza di alcuni calciatori. Palladino era stato in bilico dopo l’uscita dalla Conference col Betis e la sconfitta di Venezia con la società che aveva parlato apertamente di riflessioni. Poi le ultime due vittorie con conseguente qualificazione europea avevano allontanato tale voci. I tifosi, intanto, si erano schierati apertamente contro l’allenatore, chiedendo di andarsene. Forse questo ha influito sulla decisione di Palladino. Una decisione, comunque non accettata dalla società, soprattutto a fronte del rinnovo stipulato appena un mese fa. Andiamo a vedere quanto riportato sul proprio sito dal noto giornalista Gianluca Di Marzio.

“Secondo alcune indiscrezioni, a Firenze si è dimesso Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina. La società viola starebbe facendo di tutto per fargli cambiare idea, con l’ex Monza che pare determinato nel portare avanti la sua idea. Bisognerà capire nelle prossime ore la spiegazione di Palladino in merito alla decisione presa, in attesa della conferma ufficiale delle parti in causa”.