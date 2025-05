Napoli-Genoa, Lobotka gioca: Conte ha scelto il 4-4-2 con lo slovacco e Raspadori

Le ultime da Sky. Come a Lecce, ci sarà anche Olivera da centrale di sinistra in attesa del risultato dell’Inter a Torino (si gioca alle 18)

In attesa della sfida tra Torino e Inter che si giocherà alle 18, da Sky Sport arrivano le ultime notizie sulle scelte di Conte. L’allenatore del Napoli avrebbe sciolto le riserve sulla presenza di Lobotka diversamente da quanto si credeva, apparso abbastanza sicuro di poter dare il suo contributo stamane in rifinitura. Il giocatore aveva subito un trauma distorsivo alla caviglia nella gara di Lecce che il Napoli ha vinto 1-0 con gol di Raspadori (anche lui sarà presente dal primo minuto quest’oggi alle 20:45). Di seguito la probabile formazione che scenderà in campo contro Vieira al Maradona.

Lobotka gioca, Conte sceglie il 4-4-2 con Raspadori e Lukaku

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. All.: Conte.

Per il resto la formazione appare confermata. Olivera di nuovo al centro della difesa come con Bielsa, Raspadori dentro nel 4-4-2 (che diventa in costruzione una specie di 4-2-3-1, a tratti addirittura 3-5-2 o 3-2-5) accanto a Lukaku che cerca il suo tredicesimo centro (anche l’anno scorso, con la Roma, ne segnò 13 in campionato ndr).

Raspadori uomo del destino? Cinque reti con appena otto partite da titolare (Corsport)

Jack Raspadori, ancora lui. Suo è stato il gol che ha consentito al Napoli di battere il Lecce. E toccherà di nuovo a lui questa sera giocare titolare al fianco di Romelu Lukaku. Neres, che è in recupero, comincerà dalla panchina. Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Non è ancora deciso nulla, invece, in merito allo scudetto. Ma tra Jonathan (David) e Kevin (De Bruyne) c’è il Jack da giocare: il presente è lui, sono loro, Raspadori a sostegno di Lukaku in un sistema che quest’anno ha fatto meno fatica a non prenderle che a darle. Il Napoli ha la miglior difesa dei cinque campionati top d’Europa ma una produzione di gol inferiore a quelle dell’Inter, dell’Atalanta, della Lazio e del Milan. Eppure da quando sono cominciati i guai di Neres, da oggi di nuovo a disposizione dopo tre partite a soffrire per una lesione al soleo sinistro, Conte ha pescato un jolly di nome Raspadori: 5 reti giocandone appena otto dal primo minuto, l’ultima a Lecce su punizione. Punizione-liberazione, se vogliamo: è stata decisiva così come il cross che a Monza ha ispirato McT.

ilnapolista © riproduzione riservata