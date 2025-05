Sky, Gasperini-Roma l’unico dubbio sono i prossimi due mercati condizionati dalle restrizioni Uefa

Il valzer delle panchine della Serie A è senza dubbio il fulcro del momento del mercato. Se non si chiuderanno le posizioni aperte non ripotrà cominciare a ragionare seriamente sul mercato. A Sky Sport Marchetti sottolinea come la permanenza di Antonio Conte al Napoli abbia modificato gli equilibri. C’erano due allenatori, Allegri e Conte per tre panchina, Juve, Milan e Napoli. Allegri ha firmato per i rossoneri, mentre Antonio ha deciso di proseguire la sua avventura in azzurro. A questo punto resta scoperta la Juve. Marchetti spiega:

«La Juventus o tiene Tudor oppure dovrà guardarsi intorno, tra le opzioni che ci sono è quella di Gasperini che ieri si è incontrato con la proprietà della Roma. Un passaggio fondamentale che è andato bene. Le parti si sono prese 48 ore di tempo perché il nodo è come affronterà al Roma i prossimi due mercati con le restrizioni Uefa. Il dubbio ora è se la Juve in queste 48 ore potrà inserirsi e soffiare Gasperini ai giallorossi»

Leggi anche: Gasperini ha preso tempo con la Roma perché in realtà aspetta la Juventus

Il Settlement Agreement con la Uefa prevede che i vincoli imposti scadranno a giugno del 2026. Le limitazioni, quindi, riguarderanno la prossima sessione di calciomercato e la successiva, quella invernale. In questi due appuntamenti la Roma avrà margini ristretti di movimento con la conseguente necessità di calcolare sull’unghia le uscite.