Gian Piero Gasperini lascerà l’Atalanta, e prende sempre più quota l’idea che possa firmare con la Roma. Ma attenzione anche alla Juventus, che dopo aver ricevuto il rifiuto di Conte, potrebbe virare su una vecchia conoscenza.

Gasperini ha preso tempo con la Roma perché in realtà aspetta la Juventus

Tuttosport scrive:

Il nome di Tudor resta certamente in quota. Ma le valutazioni tra i corridoi della Continassa sono però quanto mai ampie. E contemplano anche un tentativo, già in atto in queste ore, per uno dei profili soppesati con maggior attenzione – da marzo in avanti – con l’idea di rilanciare il progetto tecnico bianconero. Si tratta di Gian Piero Gasperini, altra figura che la Juve l’ha già conosciuta sia da calciatore che da allenatore, e che da anni fantastica su un ritorno a Torino dalla porta principale. Il Gasp, d’altronde, pare in uscita dall’Atalanta sì, ma risulta già anche imparolato con la Roma. Delegazione che gli ha proposto un triennale da 5 milioni + bonus a stagione. Il tecnico è andato via soddisfatto, ma si è preso alcune ore di riflessione, anche per verificare se sul telefono dovesse arrivare la chiamata attesa da una vita.

Scrive il Corriere dello Sport con Filippo Bonsignore:

L’assalto a Conte è fallito e adesso che cosa succede? La Juve incassa il “no” del suo ex capitano che ha preferito rimanere al timone del Napoli Campione d’Italia, e ora deve ripensare la strategia alla luce dell’inatteso epilogo. Antonio era il piano A, in verità l’unico, vero obiettivo per completare la rivoluzione in panchina, parallelamente a quella nei quadri dirigenziali. Non c’erano alternative, che ora potrebbero per necessità essere esplorate. La strada più semplice da percorrere porta a dare fiducia a Igor Tudor anche per la prossima stagione e non soltanto per il Mondiale per Club che si aprirà a metà giugno negli Stati Uniti.

La Juve ha lavorato per riportare a casa Conte ma contrariamente alle previsioni, non è riuscita nell’intento. Non solo, parallelamente Giuntoli, ormai al passo d’addio (atteso nelle prossime ore), ha tentato il colpo di reni sondando Gian Piero Gasperini, il cui futuro però sembra a chiare tinte giallorosse.