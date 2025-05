Conte resta a Napoli, aumento di stipendio e mercato ambizioso (Fabrizio Romano)

Conte resta a Napoli, aumento di stipendio e mercato ambizioso e a lungo termine (Fabrizio Romano)

Fabrizio Romano conferma quel che scrive da questa mattina e cioè che i cardini su cui è avvenuta la riconferma di Conte sono l’aumento di stipendio e l’accordo per un mercato ambizioso e dalla visione a lungo termine.

L’esperto di mercato scrive su X:

Antonio Conte resta al Napoli! Non è mai finita… e continuerà.

Raggiunto l’accordo con il presidente De Laurentiis per un aumento di stipendio senza allungare la durata del contratto.

Programmi ambiziosi di mercato e una visione a lungo termine. Conte resta.

🚨🔵 BREAKING: Antonio Conte stays at Napoli! It was never over… and he will continue.

Agreement reached with president De Laurentiis to increase his salary and mantain same contract structure.

Ambitious plan on transfer market and for long term vision. Conte stays. 🤝🏻 pic.twitter.com/ZFxUThOAbd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2025