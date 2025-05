Sky, difficile che Lobotka e Buongiorno possano giocare contro il Cagliari

Collegato in diretta con Sky Sport da Piazza Plebiscito, Massimo Ugolini, ha parlato della eventuale festa scudetto che si potrebbe svolgere venerdì sera dopo la sfida contro il Cagliari.

«Molti vedranno l’ultima di campionato dai maxi schermo che il Comune allestirà. Cominceranno a breve i preparativi qui a Piazza Plebiscito. Non si trova una camere per venerdì sera a Napoli. Tantissimi ieri erano in fila pre prendere il biglietto. Poche le bandiere sui balconi al momento come da diktat di Conte che a breve comincerà il primo allenamento a Castel Volturno. Questa sera alle 18 ci sarà una riunione operativa in Prefettura per il piano di eventuali festeggiamenti».

Chi giocherà?

«Difficile che Lobotka e Buongiorno possano recuperare, si sta lavorando per dargli la soddisfazione di andare in panchina, ma al momento è presto per le condizioni dei due giocatori. Verosimilmente sarà la stessa formazione che ha giocato contro il Parma. Bisognerà decidere con quale sistema di gioco perché c’è la disponibilità di Neres che è entrato carico contro il Parma e potrebbe essere una variabile importante dal primo minuto»

Sempre Sky ieri aveva parlato della speranza di Conte di recuperali

«È tutto molto vicino, ma ancora lo devi raggiugnere. Un messaggio chiaro lanciato da Conte e recepito dai tifosi, a Napoli qualche bandiera in più sui balconi c’è, ma si sono attenuti alle parole dell’allenatore. Da oggi ci saranno altri tre giorni di lavoro e il Napoli conta di recuperare Buongiorno e Lobotka. Questa sera potremmo avere delle indicazioni più precise, però l’atmosfera che si respira è più rilassata rispetto alla vigilia contro il Parma. Un Napoli che ha palesato delle difficoltà sopratutto nella fase conclusiva. È una situazione diversa da due anni fa con un testa a testa estenuante del punto di vista fisico e mentale»