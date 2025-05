Sky, il Napoli spera di recuperare Buongiorno e Lobotka per l’ultima contro il Cagliari

In attesa dell’ultima giornata di campionato e della sfida del Napoli contro il Cagliari, Massimo Ugolini in collegamento con gli studi di Sky Sport ha parlato del momento che si vive in casa azzurra.

«È tutto molto vicino, ma ancora lo devi raggiugnere. Un messaggio chiaro lanciato da Conte e recepito dai tifosi, a Napoli qualche bandiera in più sui balconi c’è, ma si sono attenuti alle parole dell’allenatore. Da oggi ci saranno altri tre giorni di lavoro e il Napoli conta di recuperare Buongiorno e Lobotka. Questa sera potremmo avere delle indicazioni più precise, però l’atmosfera che si respira è più rilassata rispetto alla vigilia contro il Parma. Un Napoli che ha palesato delle difficoltà sopratutto nella fase conclusiva. È una situazione diversa da due anni fa con un testa a testa estenuante del punto di vista fisico e mentale»

