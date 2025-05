Sir Claudio Ranieri perde le staffe: «O hanno cambiato regole o il Var non poteva intervenire»

Un episodio ieri che di certo ha indirizzato la gara. La Roma nel secondo tempo contro l’Atalanta è entrata con un piglio diverso. Attacca ed pericolosa. Poi arriva il caso: contatto in area tra Pasalic e Kone. L’arbitro Sozza assegna il rigore, il Var lo toglie. Ranieri diventa una furia. E già questa è una notizia. La Gazzetta riporta le sue parole dopo il match:

«Non parlerà nessun giocatore, non voglio che vengano squalificati. Io non dico se quello su Koné è rigore o meno, anche se per me lo è. Ma vorrei sapere se il Var poteva intervenire o meno e lo chiedo soprattutto a Rocchi. Ci hanno detto che sui contatti bassi, quelli su piedi, caviglie e ginocchia il Var non può intervenire e allora perché lo ha fatto? Vogliamo saperlo, per giustizia sportiva. E allora diteci: “Abbiamo cambiato le regole, interveniamo sempre”. Nel caso lo accettiamo, anche se continueremo a non capire».

Ranieri perde le staffe

Ranieri ne fa una questione di regole:

Ranieri ne fa una questione di regole, di protocollo. Quel libro magico che solo pochi eletti possono leggere e “tramandare”. C’è un evidente cortocircuito tra quello che gli arbitri dicono negli incontri con dirigenti e allenatori e quello che poi fanno in campo.

«Il quarto uomo invece ci ha detto: “Pasalic lo ha preso, ma leggermente”. Ma cosa vuol dire leggermente? Ripeto non giudico se è rigore o meno, ma ci piace ci sia linearità sui giudizi». E poi quando a Dazn Marelli gli dice che non c’è stato contatto tra i due, Ranieri torna ad agitarsi: «Non c’è contatto? Va bene, allora ho capito tutto… Ma come si fa a dire che non c’è contatto? Si vede chiaramente che Pasalic si pianta con il piede e tocca Koné con il ginocchio. O ci spiegano a cosa dobbiamo attenerci o allora non si capisce più nulla. Questo francamente mi manda ai pazzi: o ha sbagliato il Var a richiamare Sozza o hanno cambiato il regolamento senza dircelo».

La stampa la liquida a semplice polemica

Il Messaggero classifica l’episodio in questa maniera:

“Di scontato non c’è proprio nulla: calci, sceneggiate, rigore concesso e poi tolto. Ranieri perde la sua proverbiale calma e a fine partita si lamenta di arbitro e Var”.

Ma in realtà le parole di Ranieri sono molto di più. Sono un avvertimento ad una uniformità di giudizio che già troppe volte in questa stagione è stata tirata in ballo. Sir Claudio fa una polemica sulle regole. Il rigore probabilmente non c’era ma per le regole, per il protocollo, andava dato.