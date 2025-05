Sul Giornale: “Claudio non è special ma normal”. Hanno vinto 1-0 contro la Fiorentina, ora sono a pari punti con Juve e Lazio. Cosa impensabile fino a qualche mese fa.

Claudio Ranieri sta trascinando la Roma nella piena lotta Champions. Cosa impensabile fino al girone d’andata. Ieri i giallorossi hanno vinto 1-0 contro la Fiorentina. Sono quinti, a pari punti con Juventus (quarta) e Lazio (sesta).

Ranieri “Ranierinho”, un santo che sta portando la Roma verso la Champions

Tony Damascelli su Il Giornale scrive:

Ottime notizie da Ranieri che prosegue nel suo viaggio magnifico, supera anche la Fiorentina e porta la Roma là dove nessuno immaginava ma che la saggezza esclusiva del suo allenatore poteva prevedere. Se si chiamasse Ranierinho sarebbe un santo portato in processione, Claudio non è special ma normal.

Non arrivandoci in proprio – il limite è quando il cervello prende a sanguinare, lì ci fermiamo – abbiamo chiesto a ChatGpt perché Claudio Ranieri non è mai stato scelto come commissario tecnico della Nazionale. È un cruccio. Abbiamo evitato di premettere alla povera intelligenza artificiale che ad un certo persino Ventura hanno fatto ct: pur con tutta la potenza di calcolo di questo mondo non avrebbe retto. Ebbene, la risposta è esemplare: “per un misto di fattori politici, caratteriali e – diciamolo – di pura sfortuna storica”. E diciamolo pure, cara Chatty. È arrivato – ma da tipo dieci anni almeno – il momento di dire che Claudio Ranieri è un malinteso: uno dei più grandi allenatori del calcio mondiale trattato come un “provinciale”. Per tutta la sua pressoché infinita carriera. Un basista di imprese sempre altrui. Uno “bravo, certo, ma”. Quel “ma” è un reato storico.

Ora che ha battuto l’Inter con un capolavoro tattico, ora che la sua Roma riesumata dallo sfacelo De Rossi-Juric vola a ritmi da scudetto, ora – soprattutto – che ha già appeso la panchina al chiodo per passare ad altro ruolo a fine stagione, ecco: ora è troppo tardi. L’abbiamo sprecato, Claudio Ranieri.

