De Laurentiis di fatto annuncia De Bruyne: «Lui a Napoli? Probabilmente sì. Ha comprato una villa qui»

Intervistato dalla Rai nel corso della festa, Aurelio De Laurentiis ha parlato anche di Kevin De Bruyne, di fatto lo ha annunciato.

«Se arriva De Bruyne? Probabilmente sì, so che ha comprato una bellissima villa. Stamattina mi sono collegato in video con lui, la moglie, il bellissimo figlio di nove anni. È stata una straordinaria visione. Un triplete. Nero su bianco? No. Noi siamo seri, ancora non c’è nulla nero su bianco. Non si danno mai notizie che tali non sono».

Il futuro?

«I tifosi devono stare tranquilli, nel futuro ci sarà sempre un Napoli che avrà la capacità di dire la sua. Quando sono arrivato, i bambini tifavano Juventus, Inter, Milan, no Napoli. Ora i bambini tifano Napoli».

Il futuro di Conte.

«Gli allenatori hanno un contratto. Se vogliono rimanere, siamo felicissimi di continuare con loro questo meraviglioso percorso».

«Vanno fatti i complimenti alle istituzioni che hanno organizzato tutto questo in pochissimi giorni, nessuno aveva la certezza che avremmo vinto. Un titolo per questa festa? Azzurro vincente».

«I conti devono essere sempre in odine, in ogni attività».