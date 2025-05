Sicuri che De Bruyne sia adatto per il gioco di Conte? Gazzetta: “L’attuale modulo non prevede un trequartista”

Kevin De Bruyne è diventato il sogno del Napoli. E non è del tutto lontano dalla realtà, anche perché pare ci sia stata apertura da parte del centrocampista belga del City, che a partire da quest’estate sarà svincolato.

De Bruyne è davvero adatto per il gioco di Conte al Napoli?

Tuttavia, la Gazzetta dello Sport pone un dubbio importante, ovvero se sia un calciatore adatto per l’attuale gioco di Antonio Conte:

È vero che il trequartista belga ha dato mandato ai suoi legali di parlare direttamente con la società, senza commissioni di sorta. E ciò ha permesso di individuare una via ragionevole per l’intesa: un biennale da circa 6 milioni netti a stagione. È chiaro, però, che gli arrivi vanno concordati con l’allenatore azzurro e su questo fronte ci sono aspetti ancora tutti da chiarire. Per quel che riguarda De Bruyne nessuno può discutere il valore tecnico, ma entrano in gioco delle sfumature tattiche. L’attuale modulo del Napoli di Conte prevede esterni veloci, senza l’ausilio di un trequartista. E non si può chiedere al belga di giocare da mezz’ala con compiti difensivi. In ogni caso sono aspetti che dovranno essere valutati nelle prossime settimane, quando il duello con l’Inter avrà decretato in via definitiva il vincitore.

«De Bruyne? Adesso è normale che si è sempre focalizzati anche sul mercato, si tenta di guardare a opportunità. Detto questo parlare di mercato è assurdo oggi, siamo in un percorso meraviglioso. Chiaramente stiamo lavorando ma ora parlarne non ci aiuta. Personalmente ho sempre creduto che un gruppo con questi valori potesse arrivare ad arrivare a lottare testa a testa con l’Inter, anche se sfido chiunque a dirlo a inizio campionato. Dobbiamo goderci il viaggio perché l’atmosfera a Napoli è incredibile, in queste settimane c’è consapevolezza e quindi dobbiamo rendere orgoglioso chiunque tifi e lavori per il Napoli.»