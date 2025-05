Chiesa al Napoli è una trattativa più avanzata di quella per De Bruyne (Gazzetta)

Il Napoli lo vuole in prestito con diritto di riscatto, mentre il Liverpool insiste per un obbligo. Guadagna 4,5 milioni all'anno, ma lo stipendio non è un problema.

Federico Chiesa è stato acquistato la scorsa estate dal Liverpool, ma non ha trovato molto spazio, anche perché spesso infortunato, perdendo pure il posto in Nazionale. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, vorrebbe rilanciare l’esterno ex Juventus, che era stato già cercato dagli azzurri durante la finestra di mercato invernale.

Chiesa al Napoli è una trattativa più avanzata di quella per De Bruyne

La Gazzetta dello Sport scrive:

Aurelio De Laurentiis e i suoi collaboratori stanno spingendo sull’acceleratore con i dirigenti del Liverpool per definire i dettagli del ritorno in Italia di Federico Chiesa. E questo dialogo mette facilmente tutti d’accordo, visto che la scorsa estate la Juve lo ha ceduto ai Reds per appena 12 milioni di euro, pagamento quadriennale. Il Napoli ha già fatto la sua proposta per un prestito con diritto di riscatto, mentre da Liverpool si insiste per un obbligo. Il giocatore è entusiasta di ritrovare la Serie A con un posto da titolare in Champions League e con la prospettiva concreta di riconquistare una maglia in Nazionale dopo un’annata da comparsa nella rosa di Slot. Anche il suo contratto da 4,5 milioni netti non è un problema. Insomma, l’affare è in fase molto avanzata. Ancor di più di quanto si possa dire per De Bruyne.

Jonathan Liew sul Guardian volge il suo sguardo verso Federico Chiesa a Liverpool. Possibile che questo povero ragazzo sia stato messo in naftalina. Fin dall’inizio della stagione, Arne Slot ha detto che doveva trovare la condizione.

Per capire cosa intende Slot, Liew racconta dei “test dell’acido lattico. Una sadica sfida pre-campionato di Jürgen Klopp“. Con Slot le cose non sono cambiate. Tutti test fisici per capire massimo consumo di ossigeno. Tutti test ai limiti della tortura.

I test non hanno solo un valore in termini di prestazione. “Sono questi momenti, molto prima dell’inizio della stagione e lontano dagli occhi del pubblico, che forgiano anche il carattere. Che uniscono le squadre. Non è una coincidenza che Slot faccia fare ai suoi giocatori la sfida di sei minuti in gruppo piuttosto che individualmente. Qualcosa condivisa nell’agonia sembra legarli di più. Questo è l’inferno, ma siamo all’inferno insieme“.