Manna: «De Bruyne? Parlare di mercato sarebbe assurdo oggi, ma è chiaro che ci stiamo lavorando»

A Dazn glissa su De Bruyne: «Siamo concentrati sul goderci l’atmosfera di Napoli, c’è molta consapevolezza e qualsiasi altro discorso sarebbe scorretto verso i ragazzi»

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli-Genoa per commentare quella che sarà la gara al Maradona. Le due squadre scenderanno in campo tra meno di mezz’ora e si tratterà di una vera e propria partita scudetto.

Manna: «Non parlo di mercato, sarebbe assurdo farlo oggi»

Di seguito quanto dichiarato ai microfoni dell’emittente:

«L’Inter è una squadra a cui fare i complimenti, hanno raggiunto una finale di Champions esprimendo un grande calcio. Oggi pomeriggio hanno vinto ma restiamo concentrati, lavoriamo tranquilli. De Bruyne? Adesso è normale che si è sempre focalizzati anche sul mercato, si tenta di guardare a opportunità. Detto questo parlare di mercato è assurdo oggi, siamo in un percorso meraviglioso. Chiaramente stiamo lavorando ma ora parlarne non ci aiuta. Personalmente ho sempre creduto che un gruppo con questi valori potesse arrivare ad arrivare a lottare testa a testa con l’Inter, anche se sfido chiunque a dirlo a inizio campionato. Dobbiamo goderci il viaggio perché l’atmosfera a Napoli è incredibile, in queste settimane c’è consapevolezza e quindi dobbiamo rendere orgoglioso chiunque tifi e lavori per il Napoli.»

Le formazioni ufficiali di Napoli e Genoa

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. All.: Conte.

GENOA (3-4-2-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini, Norton-Cuffy, Vitinha, Ahanor; Pinamonti. All.: Vieira

Vieira aveva detto, nel pre e nei giorni scorsi, di voler venire a Napoli a giocarsela. Così è: il francese schiera la miglior formazione possibile in questo momento, con Pinamonti supportato dai tre trequartisti, con il centrale dei tre che giocherà fisso su Lobotka. Frendrup – che l’anno scorso segnò al Maradona – al centro del centrocampo e De Winter escluso per Otoa. In avanti il ritorno dal primo minuto di Messias. Il Napoli risponde inserendo Raspadori dal primo minuto come a Lecce, Olivera centrale al posto di un Rafa Marin mai veramente considerato. Lobotka fa il suo ritorno al centro del centrocampo perché Conte – come aveva detto – non vuole farne a meno per la sua esperienza nel guidare i compagni.

ilnapolista © riproduzione riservata