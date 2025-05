Per la Verità la replica sulle dichiarazioni di Oriali non costituisce una smentita del passaggio di Conte alla Juventus

La replica pubblicata da La Verità: “Il signor Gabriele Oriali fa sapere di non aver mai pronunciato la frase “Questa volta non posso andare dove va lui”

Arriva la smentita del Napoli in merito alle parole di Lele Oriali riportate da La Verità questa mattina.

“Il Napoli replica, per voce di Oriali, alla frase su Conte («Non posso andare dove va lui»). Ma la replica non esclude un futuro passaggio di Antonio alla Juve. Prendiamo atto e restiamo in attesa

Nell’edizione odierna della Verità, Giorgio Gandola ha riportato la notizia di una trattativa in essere tra Antonio Conte e la Juventus per un clamoroso ritorno del tecnico, oggi al Napoli, sulla panchina bianconera. Nell’articolo è stata riportata una frase che sarebbe stata pronunciata da Gabriele Oriali, storico e fidato team manager di Conte in Nazionale e all’Inter prima che al Napoli, ad alcuni amici di Milano e di Dov berciano: «Questa volta non posso andare dove va lui». Chiaro ed evidente riferimento al non poter seguire l’es ct in un club italiano acerrimo rivale dell’Inter, di cui Oriali è un simbolo da oltre 40 anni.

In mattinata – scrive sempre La Verità, sul sito – alla nostra redazione è arrivata la richiesta dell’ufficio stampa del Napoli di pubblicare una replica di Oriali in relazione alla presunta frase da lui riferita: “Il signor Gabriele Oriali fa sapere di non aver mai pronunciato la frase “Questa volta non posso andare dove va lui”, che avrebbe riferito a presunti amici di Milano e Coverciano”.

Secondo La Verità la replica del “è un atto dovuto”. E “tale risposta non costituisce alcuna smentita di un eventuale passaggio, a fine stagione, di Conte alla Juventus. Prendiamo atto della smentita e ci mettiamo in modalità “attesa””.

Per la Verità aveva scritto Giorgio Gandola partendo appunto da una frase di Oriali a Coverciano:

“«Questa volta non posso andare dove va lui». La frase apparentemente innocua, buttata lì ad alcuni amici di Milano e di Coverciano, apre uno scenario inedito e diventa centrale nel consueto valzer delle panchine. Anche perché a pronunciarla è Gabriele Oriali, l’ombra di Antonio Conte in Nazionale, all’Inter e adesso al Napoli; il team manager fidato per eccellenza, senza il quale il formidabile tecnico salentino non immagina nessuna avventura in Italia. Nessuna tranne una, quel ritorno alla Juventus che i tifosi bianconeri sognano e quelli partenopei temono. La frase diventa una chiave per capire il futuro, indipendentemente dallo scudetto.



Oriali a Torino non potrebbe proprio andarci. È inviso alla tifoseria come simbolo nerazzurro da più di 40 anni, quando in un’intervista ammise di detestare i colori bianconeri, sentimento ricambiato e confermato quattro anni fa nelle viscere dell’Allianz Stadium quando fu protagonista di un acceso diverbio con Fabio Paratici al termine di una sfida di Coppa Italia. Se la coppia d’oro è destinata a sciogliersi significa che Conte ha già inquadrato nel binocolo la Continassa”.