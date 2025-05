Sabatini: «Il Napoli non gioca male, Conte sta facendo un prodigio»

A Kiss Kiss Napoli: «Quando gioca il Napoli, non cambio mai canale. Gli azzurri stanno facendo un’opera d’arte e il popolo napoletano deve goderne»

Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Salernitana e della Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nella quale ha parlato della stagione della squadra allenata da Antonio Conte e sulla possibilità di vedere gli azzurri tornare sul tetto d’Italia nonostante la passata annata conclusa al decimo posto.

Sabatini: «Il Napoli ha fatto una grande stagione nonostante la cessione di Kvaratskhelia»

«Il Napoli ha fatto una grandissima stagione nonostante alcune scelte legata ai bilanci, vedi la cessione di Kvara. Gli azzurri stanno facendo un’opera d’arte e il popolo napoletano deve goderne», ha affermato il ds Sabatini nel corso della propria intervista.

Il gioco di Conte è noioso? L’ex direttore della Salernitana non è d’accordo

«Se questo Napoli gioca male allora io sono un cattivo analizzatore del calcio, perché quando vedo questa squadra giocare non cambio canale, vedo tutta la partita. Paragone Spalletti-Conte? Se Conte vince, ha fatto un prodigio. Anzi, per me è un prodigio calcistico anche parlare del Napoli in lotta per lo scudetto ad oggi, soprattutto se pensiamo a come era finita la scorsa stagione e come è partita questa».

L’ex capitano della Roma, Franceso Totti, è stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa sul Nove. Nel corso della trasmissione il pupone ha risposto a una serie di domande riguardanti l’attuale stagione, anche a quella su chi vincerà lo scudetto tra Napoli e Inter. Totti non ha dubbi.

Totti: «Scudetto? Dobbiamo essere realisti»

«Chi vince? Lo so ma non lo dico perché loro sono molto scaramantici. Certo però che ormai bisogna essere realisti», ha detto Totti in merito alla scorsa scudetto tra Napoli e Inter. Anche se in maniera indiretta, l’ex capitano della Roma ha fatto capire che, secondo lui, alla fine sarà la squadra di Conte ad avere la meglio sui nerazzurri di Simone Inzaghi.

