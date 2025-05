Totti: «Lo scudetto? Sappiamo chi lo vincerà ma i tifosi sono scaramantici»

L’ex capitano della Roma a Che Tempo Che Fa: «Arrivati a questo punto della stagione bisogna essere realisti e dire chi vincerà il campionato»

L’ex capitano della Roma, Franceso Totti, è stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa sul Nove. Nel corso della trasmissione il pupone ha risposto a una serie di domande riguardanti l’attuale stagione, anche a quella su chi vincerà lo scudetto tra Napoli e Inter. Totti non ha dubbi.

Totti: «Scudetto? Dobbiamo essere realisti»

«Chi vince? Lo so ma non lo dico perché loro sono molto scaramantici. Certo però che ormai bisogna essere realisti», ha detto Totti in merito alla scorsa scudetto tra Napoli e Inter. Anche se in maniera indiretta, l’ex capitano della Roma ha fatto capire che, secondo lui, alla fine sarà la squadra di Conte ad avere la meglio sui nerazzurri di Simone Inzaghi.

Mancano tre partite alla fine del campionato. Il Napoli avrà quindi a disposizione tre match point per giocarsi la vittoria del quarto scudetto, sfruttando i tre punti di vantaggio sull’Inter seconda. Aurelio De Laurentiis oggi tornerà dalle Maldive e questa settimana avrà dei colloqui con il sindaco Gaetano Manfredi, sia per quanto riguarda la ristrutturazione dello stadio Maradona, sia per l’ipotetica “festa scudetto” in città. Evidentemente le istituzioni non sanno che mancano ancora tre partite e che tutto può ancora succedere.

Napoli, i preparativi per l’eventuale festa scudetto

Marco Azzi sull’edizione napoletana di Repubblica scrive:

“A Palazzo San Giacomo si lavora sotto traccia ai preparativi dell’eventuale festa scudetto: chiusura come due anni fa delle strade del centro e via libera del pullman scoperto, si auspica con la disponibilità del Napoli”.

