Lobotka non preoccupa, e per il finale di stagione Conte spera di recuperare anche Neres (Gazzetta)

Contro il Lecce il Napoli ha dovuto rinunciare a Stanislav Lobotka, uscito nel secondo tempo dopo uno scontro di gioco rimediato nei primi 45 minuti di gara e che ha costretto al cambio Antonio Conte. In attesa degli esami strumentali la Gazzetta dello Sport scrive di un problema meno grave del previsto per lo slovacco, il quale dovrebbe recuperare per il match al Maradona contro il Genoa.

“Il Napoli è rientrato da Lecce con un altro acciaccato eccellente: Lobotka ha accusato una distorsione a una caviglia, ma non dovrebbe essere grave. Degli infortunati recenti, invece, per Buongiorno e Juan Jesus la stagione è già finita”.

Conte spera nel recupero di Neres per il gran finale

David Neres è uno dei calciatori presenti nell’infermeria di Castel Volturno. Il brasiliano ha rimediato una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra durante l’allenamento che ha anticipato la trasferta di Monza. Antonio Conte spera di riuscire a recuperare il suo esterno per le partite contro Parma e Cagliari.

“Ora si punta a riavere Neres almeno per le ultime due partite. Magari senza 90’ nelle gambe, ma pronto a dare una mano”.

Anche Lobotka andrà via? Il Napoli potrebbe cederlo per circa 40 milioni: Psg, Barça e United interessati (Tmw)

Oltre al futuro incerto di Frank Anguissa, sembra che anche la permanenza di Stanislav Lobotka a Napoli non sia scontata. Il centrocampista slovacco è apprezzato e voluto da diversi club europei, e per gli azzurri sarebbe l’ultima occasione per poter monetizzare una cifra importante da lui.

Lobotka potrebbe lasciare Napoli a fine stagione

Come riportato da Tuttomercatoweb:

In estate Lobotka potrebbe salutare. Perché è l’ultimo anno per avere il massimo dalla sua valutazione, compiendo 31 anni a fine novembre. Il Barcellona ha già fatto sapere più volte di essere interessato, ma anche il Psg e il Manchester United hanno manifestato la voglia di sedersi a un tavolo e parlare della situazione. Il Napoli stesso potrebbe scegliere di ringiovanire il reparto e che impatti di meno sulle casse societarie visto lo stipendio da oltre 3,5 milioni all’anno. La valutazione è intorno ai 40 milioni, ma non è detto che non sia abbassabile.

«Doppio play? Non mi fa differenza giocare a uno o a due, io sono felice quando gioco e provo a fare sempre del mio meglio per vincere con la squadra. Per l’interpretazione del mio ruolo non cambia molto, anche se Billy e Frank sono due tipi diversi di giocatore. Frank è più offensivo, gioco con lui da tre anni e quindi ci conosciamo molto bene. Per quanto riguarda Billy, per me è importante che si segua il gioco, che si capisca quando sono sotto pressione e si venga ad aiutarmi».

«Non sono concentrato sull’andamento delle altre squadre, ma penso solo alla mia, provando a vincere ogni partita».