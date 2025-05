Roma, c’è anche Maurizio Sarri in lizza per il dopo Ranieri

La Roma si è assicurata il ritorno nelle coppe internazionali, e l’ultima giornata di campionato sancirà se il prossimo anno giocherà in Champions, Europa o Conference League. Comunque vada, tuttavia, in casa giallorossa c’è anche un’altra certezza: Claudio Ranieri lascerà il suo posto in panchina al termine della stagione.

Il tecnico di testaccio ha deciso di ritirarsi per godersi un po’ di meritato riposo, dopo una vita trascorsa a girare per i campi di tutto il mondo. Chi sarà il suo sostituto? Nelle ultime settimane sono emersi tanti nomi a tal riguardo. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione, definendo sfumate le piste che portano a Nuno Espirito Santo e Cesc Fabregas, e parlando di un interessamento per altri tre allenatori, tra cui Maurizio Sarri.

Roma, sfumano Espirito Santos e Fabregas: il punto di Gazzetta

“In attesa dei 90 minuti decisivi per l’Europa contro il Torino nell’ultima di campionato, la Roma guarda anche al futuro con la questione legata al dopo Ranieri che tiene banco tra contatti, smentite e suggestioni che stanno infiammando social e radio dei tifosi giallorossi. Archiviata subito la questione Klopp, oggi il nome caldo è quello di Nuno Espirito Santo ma anche in questo caso c’è da registrare una frenata improvvisa”, esordisce la Rosea.

Gazzetta entra poi nel merito scrivendo: “Il tecnico del Nottingham Forrest ed ex portiere del Porto di Mourinho avrebbe ricevuto anche un’offerta cospicua dall’Al Hilal e la pista romanista si è raffreddata parecchio in queste ore tanto che il suo nome – giurano da Trigoria – non sarebbe nella lista dei papabili. L’avvistamento di Lina Souloukou a Fiumicino, inoltre, è slegato dalla questione legata al tecnico visto che la dirigente greca (oggi Ceo del Nottingham) ha ancora casa a Roma dove studiano i suoi figli e dove vive il marito. Il viaggio sarebbe dovuto proprio alla retta della scuola. Nella capitale quindi Lina viene notata spesso e volentieri. La questione allenatore sembra ancora in alto mare complice anche il no di Fabregas che era uno dei nomi scelti da Ranieri e Ghisolfi”.

L’edizione online della nota testata conclude facendo i nomi degli altri profili in corsa. Tra questi c’è anche l’ex allenatore del Napoli.

“Decisivi i prossimi giorni ma l’annuncio non sembra imminente. In corsa restano ancora Maurizio Sarri, Roberto Mancini e Adolph Hutter del Monaco che peraltro ha già allenato sia Ndicka che Koné ai tempi della Bundesliga”, si legge.