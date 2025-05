Roland Garros, sorteggiato il tabellone: strada in salita per Sinner

Nel primo pomeriggio è andato in scena il sorteggio del tabellone del Roland Garros effettuato dalla stella del Psg Ousmane Dembélé che ha fatto da cerimoniere. C’era fermento per sapere il cammino di Jannik Sinner che vuole mettere in bacheca uno dei due Slam che ancora gli mancano alla collezione. Non un buon sorteggio per l’altoatesino che avrà un cammino in salita fino alla finale, dove potrebbe affrontare la sua nemesi Alcaraz, salito al secondo posto nel ranking ATP.

Roland Garros, il sorteggio del tabellone: gli avversari di Sinner

Il primo avversario dell’azzurro sarà il francese Arthur Rinderknech. Anche nel secondo turno Sinner incrocerà un altro transalpino, uno tra Atmane e Gasquet. Poi la strada si fa più insidiosa. Agli ottavi potrebbe arrivare Fils (anche lui francese e quindi padrone di casa) mentre ai quarti è possibile l’incrocio con Draper. In semifinale possibili Zverev o Djokovic. Questo il possibile cammino del classe 2001:

R128: Arthur Rinderknech

R64: Atmane/Gasquet

R32: Davidovich Fokina

R16: Fils/Rublev

QF: Draper/Mensik

SF: Zverev/Djokovic

F: Alcaraz / Fritz / Ruud / Musetti

Come detto però il suo primo rivale sarà Arthur Rinderknech. Il tennista francese è attualmente alla posizione numero 72 del ranking, è un classe ’95. Nel corso della carriera nei tornei Gran Slam è arrivato al massimo al terzo turno in singolo o ai quarti di finale nel doppio. Un avversario sicuramente alla portata per il numero uno al mondo.