Quando il campionato del Napoli a Verona, poi si vince lo scudetto

Il gioco, la mentalità vincente di Antonio Conte, la difesa migliore d’Europa (27 gol subiti in campionato, solo l’Athletic Bilbao ha fatto meglio con 26 ma deve ancora giocare l’ultima di campionato), l’impatto devastante di Scott McTominay… tutto molto bello. Ma in molti non hanno considerato quella che potrebbe essere stata la vera chiave dello scudetto: Hellas Verona-Napoli alla prima giornata di campionato.

La chiave scudetto del Napoli è una che nessuno, finora, ha osato nominare

Così come due anni fa, stagione 2022-23, anche quest’anno il match al Bentegodi è stato il primo giocato dagli azzurri in campionato.

E’ andata in due modi completamente diversi. Il 15 agosto 2022, c’era Luciano Spalletti in panchina, il Napoli dominò e vinse 5-2. Dopo essere passato in svantaggio, un allora perfetto sconosciuto georgiano di nome Khvicha Kvaratskhelia mise a segno la sua prima rete in azzurro; poi fece anche un assist per Zielinski. Gli altri gol furono di Osimhen, Lobotka e Politano.

Il 18 agosto 2024, due anni e tre giorni dopo, la storia è stata completamente diversa. Ma perché Antonio Conte non aveva ancora in squadra i due suoi uomini di fiducia, quelli che poi hanno segnato i due gol contro il Cagliari venerdì: Scott McTominay e Romelu Lukaku. C’era Simeone a fare il centravanti, si sperava nel gol dell’ex che non arrivò. C’era ancora il modulo con la difesa a tre. Era decisamente un altro Napoli rispetto a quello visto di lì in avanti. La partita finì 3-0 per la squadra di casa, a segno Livramento e Mosquera che erano diventati i nuovi uomini copertina della Serie A, poi spariti nel nulla.

Qualcuno già chiedeva l’esonero di Conte… ora sarebbe bello scoprire cosa ne pensano dopo 37 partite e la vittoria del quarto scudetto.

Se vogliamo continuare a credere nel “sogno nel cuore” gli anni a venire, dobbiamo necessariamente fare gli scongiuri durante il sorteggio del calendario, e sperare in un Hellas Verona-Napoli alla prima giornata. E’ inutile girarci intorno, dobbiamo tifare per la salvezza dei gialloblù stasera.

Piccola curiosità: stagione 84-85, prima giornata di campionato, il Napoli perse a Verona 3-1 e fu l’esordio di Maradona in Serie A. D10s ci ha messo la mano.