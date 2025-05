Quali torti arbitrali, l’Inter se la prenda con sé stessa (Il Giornale)

Il Giornale scrive quello che alcuni quotidiani del Nord non osano: l’Inter si è mangiata il campionato concentrandosi sui presunti errori arbitrali. Contro la Lazio ha avuto in mano il campionato, ma pareggiando si è fatta da parte lasciando strada libera al Napoli.

L’Inter se la prenda con sé stessa, non con gli arbitri

Scrive Gianni Visnadi sul Giornale:

L’Inter, che ha preso la sempre affollata tangenziale della polemica arbitrale, piuttosto che passare per il centro del problema. Col pareggio del Napoli, l’Inter era di nuova padrona di se stessa. Pareggiando a sua volta, si è fatta da parte, altro che infuriarsi con gli arbitri. La via del silenzio per non parlare soprattutto della partita con la Lazio e della doppia rimonta subita, con l’ennesimo letale 2-2 finale, che quasi non lascia un’altra possibilità di appello.

Il quasi sta nel Cagliari dell’interista Giulini, già salvo. Tutto scritto? La logica direbbe di sì, ma la realtà dice che il Napoli ha il fiato più corto dell’Inter, pur avendo giocato 17 partite in meno. Ha sofferto a Lecce, ha subito il pari dal Genoa, ha sprecato il secondo match-ballo a Parma. Sempre giocando un calcio sofferto, che la dialettica di Conte è bravo a trasformare in calcio di sofferenza, in epica del pallone.

Ieri sera l’Inter senza un motivo ha disertato gli appuntamenti con i media. Non si è presentata a Dazn né a Sky né alla Rai, nemmeno alle tv estere. Niente di niente. Nemmeno un rappresentante della società (dovrebbe fare così per onorare il contratto con le emittenti). L’Inter non ha offerto spiegazioni, ha fatto filtrare attraverso i media che era insoddisfatta dell’arbitraggio (peraltro impeccabile). Nessuna protesta. Ha fatto filtrare anche il malcontento nei confronti dell’assistente Var Guida (è tutto spiegato qui).

Adesso ovviamente ci aspettiamo che il Tribunale della Federcalcio intervenga e sanzioni il comportamento dell’Inter così come avvenuto per il Napoli.

Ricordiamo che il Napoli è stato condannato dal Tribunale Figc a pagare 165 mila euro per non aver fatto partecipare i propri tesserati alle interviste Dazn di Napoli-Torino dell’8 marzo e Barcellona-Napoli del 12 marzo.