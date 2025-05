Nessuno è andato in tv per le interviste post-partita, come fece il Napoli che fu multato di 165mila euro. Aspettiamo il medesimo trattamento

Aspettiamo con ansia che l’Inter venga multata per il suo silenzio stampa (come avvenne col Napoli)

Ieri sera l’Inter senza un motivo ha disertato gli appuntamenti con i media. Non si è presentata a Dazn né a Sky né alla Rai, nemmeno alle tv estere. Niente di niente. Nemmeno un rappresentante della società (dovrebbe fare così per onorare il contratto con le emittenti). L’Inter non ha offerto spiegazioni, ha fatto filtrare attraverso i media che era insoddisfatta dell’arbitraggio (peraltro impeccabile). Nessuna protesta. Ha fatto filtrare anche il malcontento nei confronti dell’assistente Var Guida (è tutto spiegato qui).

Adesso ovviamente ci aspettiamo che il Tribunale della Federcalcio intervenga e sanzioni il comportamento dell’Inter così come avvenuto per il Napoli.

Ricordiamo che il Napoli è stato condannato dal Tribunale Figc a pagare 165 mila euro per non aver fatto partecipare i propri tesserati alle interviste Dazn di Napoli-Torino dell’8 marzo e Barcellona-Napoli del 12 marzo.

Questa la sentenza contro il Napoli, sarà così anche per l’Inter?

Questo fu all’epoca il comunicato ufficiale del Tribunale della Federcalcio:

Il Tribunale Federale Nazionale ha pronunciato, nell’udienza fissata il 29 maggio 2024, sui ricorsi riuniti proposti dalla società Ssc Napoli SpA avverso i provvedimenti emessi dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 8 marzo 2024 e 12 marzo 2024, il seguente DISPOSITIVO P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, ridetermina il complessivo importo dovuto dalla società Ssc Napoli Spa per le violazioni contestate in euro 165.000,00 (centosessantacinquemila/00). Compensa tra le parti le spese del procedimento”.

All’epoca Calcio e Finanza ricordò il regolamento della Lega Serie A:

i club da contratto si impegnano ad assicurare che i propri calciatori più rappresentativi e che abbiano avuto le migliori prestazioni nell’Evento, nonché il proprio allenatore, partecipino alle Interviste – a favore dei Licenziatari dei Pacchetti che detengono tale diritto – secondo le modalità stabilite dagli applicabili regolamenti della Lega Serie A oltre l’impegno ad assicurare la puntualità delle Interviste. Per questo motivo, in caso di violazioni del contratto sono previste delle sanzioni specifiche nei confronti delle società.