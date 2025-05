La caviglia di Lobotka così così. È pronto Gilmour. Il Napoli ha un potenziale economico di livello e De Bruyne rientra in questa ricchezza.

Prima dei sogni come De Bruyne c’è la realtà, ci sono tre partite (Sky)

A Sky fanno il punto della situazione sul Napoli di Conte insieme a Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno. Tante le voci intorno agli azzurri e al club, tra mercato, impegni societari e l’obiettivo dei sette punti in tre partite per la certezza scudetto. Intanto servono i tre punti contro il Genoa, vittima preferita di Lukaku.

Le parole di Francesco Modugno:

«Trend del Napoli che certifica un percorso importante. Negli ultimi 15 anni il Napoli ha sempre giocato le coppe, c’è un potenziale economico di livello. Negli ultimi due esercizi, più 63 milioni e più 80 milioni. Poi è evidente che ci sono nuove priorità: centro sportivo, stadio, l’incontro con Manfredi, poi quello con Conte. De Bruyne rientra in questa ricchezza. La voglia di porsi in un range, non dico nuovo, ma significativo e questo campionato ribadisce questa crescita. Il Napoli ha in mano un sogno ma bisogna far sì che si compia. La caviglia di Lobotka così così. È pronto Gilmour. Lukaku non segna da tre partite ma il Genoa è la sua vittima preferita. Prima dei sogni come De Bruyne c’è la realtà, ci sono tre partite».

Sono sette i gol di Lukaku contro il Genoa in sette partita (fonte Trasnfermarkt).

Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, scrive della suggestione Kevin De Bruyne al Napoli (in scadenza col City, 34 anni a giugno, uno stipendio da 23,5 milioni di euro).

Scrive il Corriere dello Sport:

Il tentativo del Napoli costruito dal ds Manna conferma le intenzioni di De Laurentiis sul mercato e contiene le garanzie che il tecnico si aspetta in vista della prossima stagione, da vivere in campionato e in Champions, con la Coppa Italia e magari la Supercoppa sullo sfondo. E soprattutto con l’ambizione di poter competere ad altissimi livelli ovunque, su tutti i fronti. De Laurentiis è appena rientrato in Italia dalle Maldive e nelle prossime ore si trasferirà a Napoli per continuare ad affrontare tutti i temi fondamentali per la costruzione del futuro: dai programmi tecnici da scrivere insieme con l’allenatore e Manna, alle strutture. Il centro sportivo e lo stadio (argomento che sarà sul tavolo di un incontro con il sindaco Manfredi nel fine settimana). Ma queste sono alte storie.

