De Bruyne al Napoli, affare molto difficile. Sembra un messaggio di De Laurentiis a Conte (Gazzetta)

Adl vuole disputare una grande Champions. Manna cerca un nuovo colpo alla McTominay, va spesso a Londra. De Bruyne guadagna 23,5 milioni di euro

De Bruyne, affare molto difficile. Sembra un messaggio di De Laurentiis a Conte (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sort scrive ovviamente della suggestione Kevin De Bruyne al Napoli. Ricordiamo che il belga a giugno compirà 34 anni, sempre a giugno chiuderà la sua esperienza al Manchester City dove guadagnava 23,5 milioni di euro netti a stagione.

Scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo:

De Bruyne è una stella internazionale, un profilo che permetterebbe al Napoli di alzare rapidamente il livello di qualità della rosa. Un’indiscrezione che è diventata presto tentativo: forte e concreto, ma anche molto difficile da realizzare. Ma Aurelio De Laurentiis ama i fuochi d’artificio e i colpi a effetto.

E De Bruyne sarebbe perfettamente in linea con la sua voglia di portare il Napoli a giocare da protagonista la prossima Champions.

Manna cerca un nuovo colpo alla McTominay e negli ultimi mesi è stato visto diverse volte salire su voli in direzione Londra.

A giugno compirà 34 anni, ma, se sta bene fisicamente, in Italia può avere un impatto ancor più devastante di McTominay. E il Napoli ha deciso di fare un tentativo, di sfruttare l’onda lunga del sogno tricolore anche in sede di trattative di mercato. E l’ipotesi De Bruyne sembra anche un messaggio che la società vuole mandare a Conte, dopo la sua richiesta di nuove “armi” all’altezza in vista del doppio impegno della prossima stagione.

De Bruyne non sarebbe una ciliegina, ma una torta intera. Affare difficile, molto difficile. Ma non impossibile. E basta questo a far sognare il popolo azzurro.

De Bruyne al Napoli, si può fare. La moglie è stata in città per visitare due appartamenti (Pedullà)

Alfredo Pedullà scrive che De Bruyne (34 anni a giugno, in scadenza col City, e il cui ultimo ingaggio è stato di 23,5 milioni di euro) potrebbe realmente venire a Napoli e che la moglie è stata in città per visitare un paio di appartamenti. Ricordiamo che De Bruyne si è sposato in Penisola Sorrentino, a Sant’Agnello.

Scrive Pedullà:

Il Napoli vuole conquistare il quarto scudetto della sua storia ma intanto si sta muovendo concretamente sul mercato. Kevin De Bruyne è un obiettivo vero, possiamo aggiungere un retroscena fondamentale: nell’ultima settimana Michele Lacroix, moglie del centrocampista belga classe 1991 che lascerà il Manchester City, è stata a Napoli per visitare un paio di appartamenti. Ulteriore conferma dell’apertura, in attesa di ulteriori sviluppi che vanno seguiti in tutti i dettagli. Il Napoli è pronto a mettere sul tavolo un biennale con opzione per un’altra stagione. Inutile dire che sarebbe un colpo di assoluto spessore.

#DeBruyne a #Napoli è una cosa che può andare fino in fondo. Il retroscena importante: nell’ultima settimana la signora DeBruyne è stata segretamente in città per visitare un paio di appartamenti. Quindi la disponibilità è totale, il #Napoli pronto a offrire un biennale con opzione.

#DeBruyne a #Napoli è una cosa che può andare fino in fondo. Il retroscena importante: nell’ultima settimana la signora DeBruyne è stata segretamente in città per visitare un paio di appartamenti. Quindi la disponibilità è totale, il #Napoli pronto a offrire un biennale con… — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 7, 2025

ilnapolista © riproduzione riservata