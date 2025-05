L’indiscrezione di mercato conferma le intenzioni di De Laurentiis sul mercato. Il presidente impegnato per il futuro: mercato, stadio e centro sportivo

De Bruyne, il tentativo del Napoli è una risposta alle garanzie che chiede Conte (Corsport)

Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, scrive della suggestione Kevin De Bruyne al Napoli (in scadenza col City, 34 anni a giugno, uno stipendio da 23,5 milioni di euro).

Scrive il Corriere dello Sport:

Il tentativo del Napoli costruito dal ds Manna conferma le intenzioni di De Laurentiis sul mercato e contiene le garanzie che il tecnico si aspetta in vista della prossima stagione, da vivere in campionato e in Champions, con la Coppa Italia e magari la Supercoppa sullo sfondo. E soprattutto con l’ambizione di poter competere ad altissimi livelli ovunque, su tutti i fronti. De Laurentiis è appena rientrato in Italia dalle Maldive e nelle prossime ore si trasferirà a Napoli per continuare ad affrontare tutti i temi fondamentali per la costruzione del futuro: dai programmi tecnici da scrivere insieme con l’allenatore e Manna, alle strutture. Il centro sportivo e lo stadio (argomento che sarà sul tavolo di un incontro con il sindaco Manfredi nel fine settimana). Ma queste sono alte storie.

De Bruyne, tentativo del Napoli (Sky Sport) – Ha 34 anni e il suo ultimo ingaggio era di 23,5 milioni di euro

Sky Sport lancia una clamorosa indiscrezione di calciomercato: il Napoli starebbe su Kevin De Bruyne 34enne (a giugno) belga in scadenza col Manchester City e non rinnoverà. Da giugno sarà libero. Il suo stipendio al City è di 23,5 milioni di euro. Ma il belga potrebbe essere interessato a un anno ancora in Europa per poi giocare i Mondiali. Su di lui ci sarebbe anche il Liverpool. De Bruyne si sposò in Penisola Sorrentina, a Sant’Agnello, su suggerimento di Dries Mertens.

ULTIM’ORA MERCATO

#Napoli, tentativo per Kevin #DeBruyne

Il belga del Man City è in scadenza di contratto

Sul centrocampista c’è anche l’interesse del Liverpool

#SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato

ULTIM’ORA MERCATO#Napoli, tentativo per Kevin #DeBruyne

Il belga del Man City è in scadenza di contratto

Sul centrocampista c’è anche l’interesse del Liverpool #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato — skysport (@SkySport) May 7, 2025

ilnapolista © riproduzione riservata