Platini: «Mbappé attaccante fenomenale, non chiedetegli di giocare come Messi, Modric o Zidane»

A beIn Sports anche un messaggio per Xabi Alonso: «Bisogna sapere una cosa: o si costruisce una squadra per lui, o si costruisce una squadra per farlo giocare bene»

Kylian Mbappè si è laureato capocannoniere della Liga e Scarpa d’Oro 2024/2025, realizzando oltre 40 gol tra campionato e coppe alla prima stagione con il Real Madrid. L’attaccante francese, tuttavia, continua ad essere uno dei calciatori più discussi del momento, addirittura c’è qualcuno che definisce il suo acquisto come un vero e proprio flop. A questa controversa teoria sull’ex Psg ci ha tenuto a rispondere Michel Platini nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di BeIn Sport.

Le parole di Platini su Mbappé

«Mbappé è un ragazzo fenomenale. Ha segnato 42 gol in Spagna. Ha vinto la Scarpa d’Oro, è il capocannoniere d’Europa. Questo significa che sta facendo bene», ha esordito Platini. Che poi ci ha tenuto a sottolineare: «Gioca in una squadra che non ha avuto un anno grandioso, e poi il Real Madrid sta invecchiando».

Platini ha successivamente rincarato la dose dicendo: «Mbappé è un fenomeno. È un attaccante che segna gol. Non chiedetegli di giocare come Messi, Modric, Platini o Zidane. È un attaccante. Un centravanti».

In chiusura, anche una sorta di monito al nuovo allenatore dei Blancos Xabi Alonso: «Non capisco cosa ne pensino i nuovi allenatori. Mbappé è un attaccante che segna gol. Questa è la cosa più importante. Quindi bisogna sapere una cosa: o si costruisce una squadra per lui, o si costruisce una squadra per farlo giocare bene… È proprio questa la difficoltà».

Napoli tra le squadre interessate a Kang in-Lee, ala del Psg: servono 40-50 milioni

Il Napoli è tra le squadre interessate a Kang in-Lee, esterno del Psg che quest’anno ha trovato meno spazio dati i numerosi giocatori del club parigino nel suo ruolo.

Ha totalizzato 30 presenze in Ligue 1, ma non con il minutaggio che il calciatore sperava. Sono stati 6 i gol segnati quest’anno, con altrettanti 6 assist.

Napoli tra le squadre interessate a Kang in-Lee del Psg

Il giornalista turco esperto di calciomercato Ekrem Konur scrive su X:

“Milan, Juventus e Napoli stanno monitorando la situazione del giocatore sudcoreano del Psg Kang-in Lee. Il Psg ha fissato un prezzo di circa 40-50 milioni di euro per l’ala, che ha attirato l’interesse dei club di Premier League, Serie A e Bundesliga”.