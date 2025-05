Messi e Ronaldo non sono più invincibili, il calcio sta iniziando ad andare avanti (Guardian)

Hanno perso due semifinali nello stesso giorno. L’età (CR7 40 anni, Messi 37) sta iniziando a farsi sentire, sbagliano i piccoli dettagli che fanno la differenza nei match.

L’era di Leo Messi e Cristiano Ronaldo sta davvero finendo. I due migliori giocatori della loro generazione sono stati eliminati in due semifinali nello stesso giorno. Il calcio sta iniziando ad andare avanti, scrive il Guardian.

Messi e Ronaldo ora non sono più invincibili

Il quotidiano continua:

L’Inter Miami di Messi è caduto a Vancouver 5-1 nella Concacaf Champions Cup, e l’Al-Nassr di Ronaldo ha perso 3-2 contro il Kawasaki in Champions League asiatica. Che l’attenzione sia su questi due giocatori è comprensibile data la loro grandezza nel calcio. Ora sono sembrati un po’ più impotenti. Entrambi mantengono l’atteggiamento competitivo che li ha portati all’apice del loro successo, nessuno dei due sta usando l’ultima fase della carriera come una vacanza. Eppure Ronaldo ha 40 anni e Messi 37, e stanno entrambi iniziando a dimostrarlo, nei dettagli delle partite che fanno la differenza. Ciò che rimane, però, sono i continui elogi dei tifosi, dalla folla che ha riempito il King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah, ai bambini che hanno accompagnato L’Inter Miami sul campo in Florida, i quali hanno intonato il nome di Messi nel tunnel prima della partita.

The Athletic spiega:

Quando si tratta di quel gruppo nato a metà degli anni ’90, c’è sicuramente un deficit. Quando la Fifa ha pubblicato il rapporto sui Mondiali 2022, ha dichiarato che il torneo era stato caratterizzato dalle ottime prestazioni di giovani talenti e di maestri esperti. L’ex manager dell’Arsenal Wegner aveva sottolineato la forte base tecnica, la fisicità e la mentalità di Musiala, Bellingham e Saka; dall’altra parte, si era concentrato sulla qualità del gioco di calciatori over 30 come Messi, Ronaldo, Modric e Giroud. «Oggi la nuova generazione di giocatori è pronta a dare il meglio di sé prima nelle competizioni più importanti, rispetto a 20 anni fa… sembra quindi che la carriera vada “a ritroso”, che parta dal più alto livello» aveva dichiarato Wegner.

