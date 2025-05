Paris Fc in Ligue 1 dopo 46 anni, il presidente Ferracci: «Voglio copiare il modello Atalanta»

A Rmc Sport: «L’Atalanta è nella top 5 italiana, ma non lo è sempre stata. Sono bravi a reclutare giovani talenti. Il modello economico sarà quello tedesco: tutte le grandi aziende sono ormai nel mondo del calcio».

Il Paris Fc è stato promosso in Ligue 1 dopo 46 anni. E il suo presidente, Pierre Ferracci, ha dichiarato di ispirarsi al modello Atalanta dal punto di vista sportivo, e al calcio tedesco da quello economico.

Il presidente del Paris Fc: «Voglio copiare il modello Atalanta»

A Rmc Sport ha dichiarato:

«Il mio modello è la Germania. Dobbiamo portare dalla nostra parte le potenze economiche. Tutte le grandi aziende sono nel mondo del calcio, come sponsor o azionista, spesso entrambe le cose. Questo dà una solidità economica al calcio che non abbiamo in Francia. In Germania riempiono gli stadi, noi non lo facciamo».

Sulla promozione del suo club:

«Se fossimo saliti prima, sarebbe stato molto complicato. Non bruceremo le tappe. Il modello che ho chiesto di copiare è quello dell’Atalanta. Sono nella top 5 italiana ma non lo sono sempre stati. Sono bravi a reclutare giovani talenti».

Charlie Stillitano, pezzo grosso fra i dirigenti sportivi statunitensi (in passato anche direttore generale dei New York MetroStars) diventerà il nuovo presidente del Cda dello Spezia che ora milita in Serie B.

«Pensiamo che l’organizzazione sia davvero ben gestita. Sta facendo molto più di quanto ci si aspetti, considerando il budget. Sono terzi in classifica. Bisogna dare merito all’allenatore, ai giocatori e anche ai direttori sportivi. Non siamo qui per stravolgere le cose. Siamo qui per imparare e partire. […] Questo club ha un potenziale enorme […] Ci sono molte cose da poter sviluppare, ed è proprio questo che interessa a persone come Tom (Roberts). È una questione di costruire un’impresa.» […]

Ha citato l’ascesa del Como, squadra con uno stadio da settemila posti oggi in Serie A, e un sogno a lungo termine: emulare l’Atalanta, vincitrice dell’Europa League 2023-24, indicata come esempio perfetto di crescita sostenibile. «Se dobbiamo sognare in grande, l’obiettivo è avere una squadra davvero solida in Serie A. E se aspiriamo a essere come l’Atalanta… non è facile, quello che hanno fatto è straordinario, ma se dobbiamo avere un obiettivo, tanto vale puntare in alto.»

ilnapolista © riproduzione riservata