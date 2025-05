Palladino si sarebbe dimesso per le pressioni della tifoseria. Commisso: «Che il Signori lo aiuti»

Che è successo tra la Fiorentina e Palladino. Le dimissioni improvvise dell’allenatore, con una telefonata, hanno lasciato tutti di stucco. Secondo una ricostruzione di Repubblica, “alla base ci sarebbero motivazioni di tipo ambientale: l’allenatore non si sarebbe sentito apprezzato dalla piazza e avrebbe accusato particolarmente le pressioni da parte della tifoseria. I cori di contestazione col Bologna (nell’ultima gara al Franchi, vinta dai viola), il finale di stagione sotto il settore ospiti a Udine una volta raggiunta la Conference col sesto posto in classifica, lo scarso feeling con la Curva. Secondo Palladino, insomma, non c’erano più i presupposti per proseguire insieme. Il club, rimasto particolarmente sorpreso dalle tempistiche della decisione, adesso attende una risposta definitiva, il documento ufficiale e poi cercherà un nuovo allenatore. Tra i nomi più caldi come sostituto: Baroni, De Rossi, Farioli, Tudor e Gilardino”.

Il presidente Commisso ha commentato così: “Ho un bel rapporto con lui, è come un figlio. È stato un anno difficile per lui e spero che il Signore lo aiuti. E che i tanti problemi che ha avuto in questa stagione gli servano come lezione per andare avanti”.