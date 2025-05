Olivera diffidato del Napoli: in caso di ammonizione, salterebbe lo spareggio

Vale per lui come, ovviamente, per i diffidati interisti che sono Bisseck, Pavard, Asllani e Calhanoglu

Mathias Olivera è l’unico diffidato in casa Napoli nella gara contro il Cagliari in programma venerdì sera alle 20.45 al “Maradona”. Il terzino uruguaiano è in diffida da diverse partite.

È stato sempre impiegato e complici i vari infortuni subiti dalla difesa partenopea, sta giocando da difensore centrale. Con i sardi ci sarà anche se la domanda è un’altra: che succede in caso di ammonizione col Cagliari e di spareggio?

Napoli-Cagliari, Olivera unico diffidato azzurro: cosa succede in caso di giallo e di spareggio

In caso di ammonizione, come da regolamento Olivera salterebbe la prossima gara della competizione. E quindi significa che se questa dovesse essere lo spareggio, Olivera non potrebbe giocarlo. Vale per lui come per Bisseck, Pavard, Asllani e Calhanoglu. Anche per loro, in caso di provvedimento disciplinare contro il Como, scatterebbe un turno di stop. Naturalmente lo stesso varrebbe se qualcuno venisse espulso.

Se non ci sarà spareggio, invece, la squalifica verrà scontata alla prima partita utile, ovvero la prima giornata della Serie A 2025/26. Se invece il terzino non sarà ammonito, nella prossima stagione decadrà la diffida. Le diffide non valgono da una stagione all’altra.