Nessun divieto di trasferta, i tifosi del Napoli potranno essere regolarmente a Parma

Radio Marte ha riportato del via libera dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive sulla vendita dei biglietti ai residenti in Campania

Secondo quanto riferito da Radio Marte, a Parma non ci sarà nessun divieto di trasferta per i tifosi napoletani. I tifosi del Napoli residenti in Campania potranno assistere a Parma-Napoli, domenica sera alle 20:45 allo stadio Tardini.

Radio Marte ha infatti riportato del via libera dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive. Al momento sono stati riservati 3500 biglietti per i tifosi del settore ospiti.

Il Parma aspetta solo il via libera dal Ministero per sbloccare la vendita, con l’obiettivo di evitare un altro caso Lecce, dove 700 biglietti furono annullati all’ultimo momento.

Per il match tra Lecce e Napoli, come comunicato dal club pugliese, sono stati annullati 701 biglietti per violazione della misura organizzativa. Si temevano, infatti, “false residenze” sugli oltre mille biglietti acquistati dai tifosi azzurri.

Il Lecce ha pubblicato il seguente comunicato:

L’U.s. Lecce comunica che l’Autorità Provinciale di P.S., a seguito degli accertamenti e approfondimenti eseguiti di concerto con l’Ufficio Anagrafe del Comune di Lecce sui tagliandi acquistati nei settori diversi da quello riservato alla tifoseria ospite, ha disposto l’annullamento di 701 biglietti emessi in violazione della seguente misura organizzativa:

“Vendita dei tagliandi per i residenti nella regione Campania esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva S.s.c. Napoli”.

Le competenti Autorità si riservano sin d’ora di valutare l’irrogazione delle relative sanzioni previste dalla vigente normativa a carico dei trasgressori.