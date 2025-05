Napoli tra le squadre più interessate a Frattesi, ma non c’è ancora nessuna trattativa con l’Inter

Il Napoli è a un passo dal suo quarto scudetto che potrebbe concretizzarsi venerdì sera al Maradona contro il Cagliari. Il club partenopeo però si sta già muovendo per organizzare quella che sarà la prossima stagione, anche se potrebbe non essere sotto la guida di Antonio Conte. In chiave calciomercato sono tanti i nomi che sono stati accostati agli azzurri, uno di questi è Davide Frattesi.

Ha parlarne Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano

“Frattesi non è tra gli incedibili dell’Inter, qualora ci dovesse essere l’offerta giusta sia il club che il giocatore la prenderanno in considerazione. Circa un mese fa dicevamo che Frattesi per il Napoli è un obiettivo prioritario per rinforzare il centrocampo: gli azzurri ci lavorano da tempo per anticipare l’eventuale concorrenza di altre squadre. Ma non ci sono stati passi avanti decisivi per dire che il Napoli è in pole position per prendere Davide Frattesi. Posso confermare che il Napoli è la squadra che sta chiamando con più insistenza per avanzare almeno nelle intenzioni, ma non c’è ancora una trattativa imbastita tra le parti. I partenopei sono tra le squadre più interessate al centrocampista nerazzurro, ma anche l’Atletico Madrid e il Manchester United hanno sondato in modo concreto. In Italia anche la Roma monitora la situazione”.