Napoli, se sei arrivato lassù, in alto, contro ogni pronostico, hai anche la forza e la capacità di restarci

Il punto bonus ce lo siamo giocati contro un Genoa in piena lotta Champions, ah no! Ci eravamo illusi dalla scialba prova del Toro. Non tutte le partite sono uguali.

C’è una matita che disegna meglio delle altre.

Pronti via, siamo sereni fino a quando Lobo non si siede sul prato.

McTom è tutta Napoli. Stende un tappeto su cui si accomoda Romelu.

Uno a zero

Siamo leggeri e carichi. Il Genoa ha una missione da compiere, vincere il peluche del guastafeste. Traversa

Alex se la butta dentro con una carambola che la fisica, la dinamica, la logica, fanno fatica ancora a spiegarsi. Parte prima

Uno ad uno

Fine primo tempo

Sintesi:

Siete padroni del vostro destino ma anche produttori delle nostre ansie.

Ripresa. Partiamo forti. Big Room di potenza, poi Jack.

Li stiamo schiacciando.

Matteo per GioGio che la mette forte. Zambo ci arriva ma Vasquez con un carambola che la fisica, la dinamica, la ciorta fanno fatica a spiegarsi, la toglie dalla porta.

McTom è l’anima, Jack il braccio, sono loro a destinare i nostri occhi alla percezione del sogno.

Due ad uno.

Loro non si arrendono.

Noi proviamo a chiuderla con il solito Scott, ma niente…

Noi non spieghiamo la legge di Murphy noi siamo la legge di Murphy. Vasquez clamorosamente la insacca all’84esimo.

Due a due

Uno schiaffo tremendo. L’Inter si allena a Torino e noi siamo a riprenderci da un cazzotto improvviso.

Entra Neres, la mette perfetta ma Billing se lo mangia.

Finisce così, un pareggio che non ci fa perdere la vetta ma speriamo ci faccia tornare NAPOLETANI veraci e meno turistici.

Smontate tutto, la Scaramazia è una cosa seria!

Andiamo a fare sei punti e completiamo questa impresa.

Non è successo nulla.

Se siete arrivati lassù, in alto, contro ogni pronostico, avete anche la forza e la capacità di restarci.

Questa squadra è da amare e chi ama non si perde per un errore.

