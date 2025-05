Napoli, non condivido il clima psicologico da ultima spiaggia, clima che alimenta solo paura

Gentile Direttore, oltre all’ospitalità settimanale, chiedo un piccolo supplemento per alcune riflessioni, per me importanti. Non condivido nel modo più deciso il clima psicologico che si è contribuito a creare nell’attesa di Parma-Napoli. Da diverse fonti d’informazione è partito l’appello a tecnico e giocatori di affrontare con “coraggio” una sfida sulla carta non particolarmente difficile. Al riguardo appare giustificato chiedersi perché una squadra nettamente inferiore (la classifica denuncia 45 punti di distacco) dovrebbe essere così temuta al punto da dovere “incoraggiare” giocatori , che da grandi professionisti, sapranno certamente capaci di fronteggiare anche l’atmosfera particolare del Tardini? Qual è la ragione di prefigurare timori tali da richiedere esortazioni e appelli di sorta? Perché, invece, non sottolineare la posizione di vantaggio conservata nei confronti di un avversario, come l’Inter, le cui sorti dipendono però da quanto il Napoli saprà fare per concludere un campionato di eccellenza? Perché, infine, dare per scontato l’esito favorevole della partita che i nostri unici competitori dovranno giocare contro una pretendente ad un posto in Champions?

Allora, sbagliato sarebbe sottovalutare qualsiasi avversario, ma altrettanto inopportuno appare insistere su tematiche psicologiche fuori posto, soprattutto in circostanze molto delicate. Bisogna piuttosto convenire che raramente una competizione si va chiudendo con un intreccio di interessi finale che riguarda scudetto, Champions e salvezza. Domenica sera, quindi, assisteremo sicuramente ad una gara complicata, ma caratterizzata da partenze differenziate non facili da annullare durante la corsa. Speriamo, senza timori di sorta e senza valutazioni pessimistiche, che il nostro vantaggio permanga e, se questo non dovesse verificarsi, prepariamoci a ringraziare comunque chi ha contribuito per il Napoli e per Napoli a conquistare risultati di prestigio!