Lobotka, ancora allenamento personalizzato. Al massimo andrà in panchina col Genoa (Sky)

Le ultime da Castel Volturno. Il Napoli non vuole ricadute. Intanto buone notizie per Neres: può tornare per la gara di Parma

Il Napoli prepara la gara contro il Genoa, terzultima di questo campionato. Una vittoria lancerebbe ancora di più Conte per lo scudetto, pur considerando che molto dipenderà dal risultato di Torino-Inter che si giocherà subito prima, nel pomeriggio di domenica 11 maggio. Intanto arrivano notizie confortanti da Castel Volturno riprese da Sky Sport che riguardano gli infortuni, in particolare su Lobotka e Neres.

Personalizzato per Lobotka, ancora dubbi verso il Genoa (Sky)

Di seguito quanto riportato sul sito di Gianluca Di Marzio:

“Dall’ultima seduta di allenamento azzurra arrivano importanti aggiornamenti su chi potrebbe scendere in campo per la gara contro i rossoblù, anche se è presto per confermare con certezza l’11 che Antonio Conte potrebbe far giocare. Lobotka è alle prese con un lavoro personalizzato dopo aver rimediato un infortunio alla caviglia destra, e potrebbe candidarsi per recuperare e tornare al massimo per la panchina nella partita contro il Genoa.

Anche per quanto riguarda Neres arrivano importanti aggiornamenti: si sta lavorando infatti per farlo tornare disponibile già per la 37esima di Serie A contro il Parma. Stando agli aggiornamenti giunti dall’ultimo allenamento azzurro, Lobotka, come detto, è alle prese con un lavoro a parte e personalizzato per recuperare da un trauma distorsivo alla caviglia destra. La sua presenza per la partita contro il Genoa è sicuramente in dubbio, e lo slovacco potrebbe al massimo puntare per tornare in panchina. Il Napoli vorrebbe infatti evitare di affrettare un suo rientro in campo, proprio per non ricadere in eventuali altri problemi che possono solo allungare il recupero del centrocampista”.

ilnapolista © riproduzione riservata