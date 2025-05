Napoli-Genoa, alle 14:30 la conferenza stampa di Antonio Conte – LIVE

Contro il Genoa, Conte dovrebbe confermare il 4-4-2 con Olivera centrale al fianco di Rrahmani, davanti la coppia Lukaku-Raspadori. Lobotka in panchina

Domani sera si gioca Napoli-Genoa, appuntamento alle ore 20:45. Oggi, alla vigilia del match, la conferenza del tecnico azzurro Antonio Conte alle ore 14:30. Contro il Genoa è probabile la conferma del 4-4-2 con Olivera centrale insieme a Rrahmani. In attacco la coppia Lukaku-Raspadori con McTominay esterno. Out Lobotka e Neres. Il centrocampista slovacco potrebbe andare in panchina ma difficilmente sarò rischiato da Conte. Anche il brasiliano convocato.

ilnapolista © riproduzione riservata