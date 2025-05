Napoli, dopo De Bruyne si punta a chiudere Zhegrova del Lille (Tmw)

Il Napoli, dopo aver chiuso l’arrivo di Kevin De Bruyne (domani lo scambio di documenti prima delle visite mediche), sta provando a prendere anche il kosovaro del Lille Edon Zhegrova, esterno destro classe 1999. Quest’anno, in 21 presenze, ha segnato 8 gol e fornito 2 assist.

Dopo De Bruyne il Napoli punta chiudere Zhegrova del Lille

Niccolò Ceccarini nel suo editoriale su Tuttomercatoweb scrive:

Sta per nascere il Napoli del futuro, che vuole crescere ancora ed essere sempre più competitivo. E con Conte adesso la strada è sicuramente spianata. Un progetto sportivo che potrà contare su un maxi investimento grazie anche alla Champions e ai soldi incassati dalla cessione di Kvara. Almeno 150 milioni di euro. E il tecnico leccese avrà anche una spinta in più rappresentata dall’entusiasmo della piazza, che ha fortemente voluto che restasse. Il primo segnale forte sul rafforzamento della squadra è arrivato con De Bruyne, che firmerà un biennale da 10 milioni di euro a stagione per due anni. Il club azzurro si muove a 360 gradi e sta lavorando anche per Zhegrova del Lille, che già aveva cercato di acquistare nel mercato di gennaio. In attacco vanno avanti anche i contatti per Jonathan David. La punta canadese piace anche alla Juventus, ma il Napoli sta aumentando il suo pressing.

Il casting per il giocatore che a luglio dovrà sostituire in tutto e per tutto Kvara va avanti. E quindi ecco che Manna sta facendo valutazioni su tante opzioni. Garnacho, Adeyemi e Talbi sono nomi su cui da tempo vengono fatte riflessioni. Però nella lista sono entrati o ritornati anche giocatori seguiti nel recente passato. Il primo è sicuramente Zhegrova, che già a gennaio era stato cercato. Il Lille non ha mai però aperto alla cessione nonostante la volontà dell‘esterno kossovaro di prendere in considerazione l’ipotesi Napoli. Di certo non rinnoverà e il club azzurro è pronto a studiare una strategia per l’estate. L’altro è Lang del Psv per il quale però a gennaio non è stato trovato un accordo con il club olandese.