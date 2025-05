Morata racconta la depressione: «Sono passato dal buio più totale alla vittoria dell’Europeo»

Alvaro Morata, attaccante del Galatasaray, ha raccontato di aver sofferto di depressione. Per fortuna questo momento terribile della sua vita è finalmente alle spalle, ma ciò non ha cancellato quanto di traumatico ha vissuto qualche tempo fa. Lo spagnolo si è confessato al programma Day After di Movistar, una piattaforma iberica dove presto uscirà un documentario a lui dedicato.

Morata racconta la depressione: «Fortunato ad aver avuto le persone giuste al mio fianco»

«Il documentario racconta un po’ quello che ho vissuto per molto tempo, fino a quando non ce l’ho più fatta e ho preso il telefono e l’ho detto a mia moglie, ai miei amici e familiari, ai miei allenatori e compagni di squadra. Ho detto a tutti loro che non stavo bene, che avevo un problema molto serio e che non ero in grado di continuare. Spero che possa aiutare tutte le persone che stanno vivendo momenti come questo. C’è una parte della nostra vita che non vediamo, ci sono problemi nella vita di tutti, a volte non sappiamo nemmeno perché. Possiamo avere tutte le cose belle del mondo, ma c’è una parte della nostra testa che non controlliamo. Spero che possa aiutare le persone a parlare dei loro problemi e a non avere paura di affrontarli».

Leggi anche: Morata non gioca nemmeno al Galatasaray. Davanti a sé ha un Osimhen da tredici gol in tre mesi (Marca)

«Sono stato molto fortunato ad aver aperto la porta dell’ufficio del Cholo e ad aver trovato qualcuno a cui non importava del momento, della situazione o di qualsiasi altra cosa, che si limitava ad aiutarmi. Lo stesso con De la Fuente. Sono stato fortunato a chiamare Iniesta e Bojan e a farli preoccupare per me ogni giorno durante questo periodo. Non capivo il motivo delle cose. Sono passato dall’essere nel baratro più buio che si potesse immaginare alla vittoria dell’Europeo. Grazie alla mia famiglia, a mia moglie, ai miei compagni di squadra e all’aiuto dei professionisti. Mi sento più forte parlando di questo problema e penso che possiamo essere d’aiuto»

«Rodrigo non sapeva nulla e nel momento in cui ha capito che non ero io, mi ha aiutato. Lo stesso Carvajal. Forse sarò criticato di più per aver parlato di questo argomento o per aver detto che voglio suscitare compassione. Ma voglio dire che con l’aiuto di professionisti si può fare».