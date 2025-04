Morata non gioca nemmeno al Galatasaray. Davanti a sé ha un Osimhen da tredici gol in tre mesi (Marca)

Ha segnato la miseria di 3 gol in 581 minuti, cinque match saltati per infortunio: “Sta passando inosservato nella capitale turca”

“L’esperienza di Morata al Galatasaray si sta rivelando tutto ciò che l’attaccante spagnolo temeva“. Il responso sull’esperienza turca dell’ex attaccante del Milan è piuttosto impietoso. “I tifosi si stanno già chiedendo se sia stata una buona idea fargli firmare un contratto annuale dopo i primi tre mesi trascorsi con la squadra“. Alvaro ha giocato 10 partite e ha segnato solo tre gol. E la cosa peggiore sono gli infortuni che lo hanno costretto a saltare cinque partite tra febbraio e marzo. Il tecnico del Galatasaray Okan Buruk lo ha escluso dalla squadra per la semifinale della Coppa di Turchia martedì a causa di un fastidio all’inguine.

Il Galtasaray è diventato per Morata ciò che lui più temeva: un incubo

In ogni caso Buruk sembra poter fare tranquillamente a meno di Morata. Nelle tre partite precedenti, lo spagnolo era subentrato entrando all’86°, al 73° e al 67° minuto. Eppure era arrivato per sopperire alla mancanza di Icardi. “Morata è stato una delusione totale“.

Anche lui ha perso il sorriso a Istanbul. Ora il rischio è che il Galatasaray se lo ritrovi sul groppone per i prossimi tre anni al costo di sei milioni all’anno. “Un prezzo troppo alto per un attaccante che ha segnato 3 gol in 581 minuti“.

Ciò che è peggio per lui “è che anche i suoi compagni di reparto stanno ottenendo buoni risultati. Da quando lo spagnolo è arrivato in Turchia, Osimhen, attaccante chiave della squadra, ha segnato tredici gol in questi tre mesi. Lo spagnolo sta passando inosservato e non è all’altezza delle grandi aspettative create quando è stato accolto come una stella nella capitale turca”.

