Mercato Napoli: De Bruyne, David, Gyokeres, Moise Kean, Frattesi (Corsera)

Mercato Napoli: De Bruyne, Gyokeres, Moise Kean, Frattesi (Corsera)

Ci sono già i programmi per il Napoli del futuro prossimo. De Laurentiis, Conte e Manna hanno parlato anche di questo negli ultimi giorni.

Scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava:

Il mercato è già in fermento: De Bruyne è un affare in via di conclusione, David del Lille è una trattativa aperta ed è partita la caccia a Gyokeres, la punta dello Sporting Lisbona. Piace Kean, e tra i profili preferiti c’è Frattesi. Oggi Conte torna a Torino, la città che lo ha fatto vacillare.

In buona sostanza, la partenza in pole deve essere non soltanto dettata dalla classifica ma da una società strutturata come top club: campi sportivi, centro di allenamento adeguati, condizioni di comfort per i giocatori che seguono il metodo Conte di due sedute di allenamento quotidiane. Antonio si era presentato come manager, un anno fa a Palazzo Reale, diventa supermanager: carta bianca sul mercato. De Laurentiis non si è sottratto — la cessione di Kvara, quella prossima di Osimhen e gli introiti della qualificazione in Champions consentono una manovra finanziaria più agevole — e ha promesso un mercato estivo da 150\200 milioni.

Ultimo, non per importanza, il ritocco dello stipendio dell’allenatore.

De Laurentiis di fatto annuncia De Bruyne: «Lui a Napoli? Probabilmente sì. Ha comprato una villa qui»