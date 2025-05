Lo scozzese a Raidue: «L'anno prossimo avremo la stessa mentalità che ci ha fatto vincere. Porterò per sempre con me tutto quello che è accaduto»

McTominay: «ancora non ci credo, sto vivendo uno dei momenti più belli della mia vita»

Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai 2 direttamente dal pullman della festa scudetto, mentre faceva il giro del lungomare di Napoli. A seguire un estratto delle sue parole.

Le parole di McTominay

«Mazzocchi si allena duramente ogni giorno, è un simbolo per noi. Le sensazioni sono incredibili, io ancora non ci credo. Persone fantastiche, sto vivendo uno dei momenti più belli della mia vita. Porterò tutto quello che è accaduto per sempre con me. La grande mentalità che abbiamo avuto ci ha fatto vincere. L’anno prossimo ci riproveremo sempre con la stessa mentalità».

Scott McTominay ha disputato una grande prima stagione al Napoli; ieri il gol dell’1-0 contro il Cagliari e gli è stato anche consegnato il premio come miglior giocatore della Serie A 2024-25. Resterà il più grande rimpianto dello United?

Il Telegraph scrive:

Il Napoli e Scott McTominay hanno siglato uno dei più grandi errori commessi dal Manchester United. I Red Devils hanno venduto nove mesi fa il giocatore. Le regole finanziarie della Premier League incentivano la vendita di giocatori cresciuti in casa, ricavandone il massimo profitto. Lo scozzese si è unito all’Academy dello United all’età di cinque anni e si è fatto strada in prima squadra. Eppure, lo stesso giorno in cui è stato fatto un accordo con il Napoli, c’è stata anche una svolta nelle trattative per la firma di Manuel Ugarte dal Paris Saint-Germain. Lo United avrebbe speso 50 milioni per Ugarte, ma l’uruguaiano ha segnato un solo gol in Premier League e ricevuto 15 cartellini gialli.

Questa settimana McTominay festeggia un titolo, mentre Ugarte è stato un sostituto inutilizzato nella triste sconfitta finale di Europa League contro il Tottenham. Va anche detto che McTominay era alla ricerca di un posto in cui avrebbe giocato. Lo scozzese aveva avuto un ruolo importante nell’allentare le pressioni sul tecnico Ten Hag nella sua ultima stagione allo United; ha segnato due gol nei finali di gara che hanno strappato due vittorie. In Inghilterra veniva utilizzato come mediano, o anche difensore centrale, quando invece aveva delle qualità offensive che sono state sottovalutate. Uno degli allenatori che ha visto quegli attributi offensivi è stato Steve Clarke, ct della Scozia; e McTominay ha infatti segnato due gol nella famosa vittoria della Scozia sulla Spagna nel 2023. Sotto la guida di Ole Gunnar Solskjaer era sempre nell’ombra di Paul Pogba. Il West Ham era interessato a lui negli anni scorsi, ma è stato il Napoli a fare la vera mossa.