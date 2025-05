Manfredi: «La festa scudetto del Napoli con i due bus scoperti dure 2-3 ore»

Il sindaco di Napoli , è intervenuto a Radio CRC per parlare della festa scudetto prevista per lunedì

«Ci tengo tanto alla città ed anche alla squadra, è una grande gioia per Napoli. Non ha vinto solo la squadra, ma anche la città questo scudetto. Gli scudetti degli anni 80 sono stati del genio e dell’improvvisazione, gli ultimi due invece rappresentano una società, una città ormai matura. Se oggi non programmi, non hai i conti a posto ed un’organizzazione non vai da nessuna parte. Sono orgoglioso di come hanno festeggiato tutti i napoletani, mi hanno chiamato altri sindaci per complimentarsi. Ci sono state delle cadute leggere da codice verde e giallo, ma niente di più.

Più tardi spiegheremo l’evento del bus scoperto, si tratta di un evento organizzato dal Napoli e dal Comune sotto la regia della Prefettura. Lunedì alle 15 ci sarà il bus scoperto, partirà dal Molo Luise fino a Piazza Vittoria e tornerà indietro. Abbiamo voluto accontentare i tifosi sia io che Aurelio, prevediamo quasi 100.000 persone intorno al bus. Agli estremi dell’area verranno messi 4 maxischermo per permettere a chi non riuscirà ad entrare nell’area di vedere tutto. L’evento si svolgerà in 2-3 ore. Saranno due bus, so che verrà De Laurentiis ma non so se salirà a bordo.

E’ stata una gioia profonda, ho sempre sofferto di vedere sempre lo stereotipo verso Napoli. Rivedere la città che acquista tale autorevolezza vale tanto, dimostra che siamo una città vincente che sa vincere. In più c’è anche la Coppa America che aumenterà il prestigio del nostro territorio.

Stadio Maradona? Stiamo lavorando ad un progetto molto qualificato. Lo stadio è degli anni 60, siamo convinti possa migliorare ma non sarà mai come uno stadio costruito oggi. Si lavora sul terzo anello con l’eliminazione del primo anello allungando invece il secondo. Si tratta di un lavoro che dovrà essere fatto con il Napoli, il Governo e la Regione che ha dato fondi per Salerno ed anche a Castellammare di Stabia. Con Aurelio ho un ottimo rapporto, ogni tanto litighiamo nell’interesse di tifosi e città. Insieme riusciremo a fare un bel percorso. Stiamo facendo progetto esecutivo terzo anello che potrebbe darci 8-10mila posti in più. Sono lavori che possiamo fare in maniera compatibile con l’utilizzo dello stadio, i lavori sono finanziati da noi. A breve uscirà decreto sport sugli stadi con il Governo. Mi auguri che tra 6 mesi possiamo lavorare sul terzo anello».