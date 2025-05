Luis Enrique aveva ragione: il Psg è diventato una squadra quando Mbappé è andato via (As)

In pochissimi osarono credergli quando disse che senza il francese sarebbero stati migliori. Tutti corrono, difendono, remano nella stessa direzione e nessuno si sente migliore gli altri.

Le parole di Luis Enrique si sono rivelate una profezia. Il tecnico aveva dichiarato che senza Kylian Mbappé sarebbero stati una squadra migliore. Il tecnico ha cambiato la storia del Psg, scrive As. Sono in finale di Champions contro l’Inter; il Real Madrid è uscito ai quarti con l’attaccante francese.

Luis Enrique aveva ragione: il Psg è diventato una squadra quando Mbappé è andato via

Il quotidiano spagnolo scrive:

Quella dichiarazione di Luis Enrique, azzardata per i critici francesi, è diventata realtà; nella prima senza il “gioiello” della corona, il club è vicino a uno storico e inedito triplete nel calcio francese. Il Paris Saint-Germain è passato, per mano di Luis Enrique, dall’essere un compendio di stelle, a una Squadra con la S maiuscola. Tutti corrono, tutti difendono senza palla, tutti remano nella stessa direzione e nessuno si sente migliore gli altri. Il tecnico ha battuto tutti i record in questa stagione ed è a un passo dal fare la storia. Né il City, né il Liverpool, né l’Aston Villa, né infine l’Arsenal possono contenere il ricco potenziale, la fame, l’ambizione di una squadra che può entrare nella storia del calcio francese ed europeo.

Quando Luis Enrique è arrivato, nel luglio 2023, la squadra era incapace di competere in Europa. Un anno e mezzo dopo, l’asturiano ha cambiato tutti i pronostici, e ora il Psg ha un progetto a lungo termine con un futuro più che promettente. Con il triplete quest’anno eguaglierebbe Guardiola come unico allenatore che l’ha realizzato due volte, un’utopia a inizio stagione quando in molti osavano pensare che sarebbero stati più deboli senza Mbappé. Ma Lucho aveva ragione e pochi, pochissimi, osarono credergli all’epoca.

ilnapolista © riproduzione riservata