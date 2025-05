Lo Shakhtar chiede almeno 40 milioni più bonus per Sudakov. Il Napoli valuta altre piste (Moretto)

Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha parlato del mercato del Napoli e della trattativa per Sudakov:

«Negli ultimi giorni il Napoli ha inviato un’offerta allo Shakhtar di 35 milioni più 5 ma quest’ultima è stata rifiutata dal club ucraino che ne chiede almeno 40 di base fissa più eventuali bonus. La distanza sembra poca ma non lo è, si rischia di arrivare ad una forbice di 8-10 milioni in base alla differenza tra base fissa, bonus e base variabile».

«Bisognerà capire se il Napoli nei prossimi giorni vorrà rilanciare oppure no. Come sapete gli azzurri lavorano sottobanco e nonostante al momento sia su Sudakov, la società partenopea lavora anche su altre piste».

È ancora Sudakov il nome per il Napoli, almeno oggi. Ha scriverne dopo Matteo Moretto anche l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano che riporta lo Shakhtar Donetsk vuole più dell’offerta iniziale del club di De Laurnetiis. Non bastano i 35 milioni offerti. Si ritiene che Sudakov sia interessato a un eventuale trasferimento al Napoli, ma finora non è stato raggiunto alcun accordo tra i due club.

Il giornalista Matteo Moretto ha raccontato sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

«Il Napoli ha presentato un’offerta verbale allo Shakhtar Donetsk di 35 milioni più 5 di bonus pagabili in cinque anni per Sudakov, centrocampista offensivo che è un obiettivo degli azzurri. Ma bisognerà capire se il Napoli procederà con la trattativa fino alle firme. Però vi confermo che il Napoli è molto interessato al giocatore».