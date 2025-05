L’Inter cerca il gol subito per mettere pressione al Napoli (Gazzetta)

Inzaghi ne sa qualcosa, avendo vissuto da protagonista sia il 2000 sia il 2002. E perché sono già sufficienti i rimpianti per il pareggio con la Lazio, per poter pensare di aggiungerne altri. Basta così. Vinciamo e vediamo, non voglio la testa altrove: questo il logico pensiero che il tecnico ha trasferito ai suoi lungo questa settimana. Accompagnato anche dalla voglia di una partenza lanciata in campo: della serie, se c’è una possibilità in più di mettere pressione al Napoli è quella di andare subito in avanti nel risultato. Basterà? Forse no. Ma il concetto è semplice: se non ti metti nelle condizioni che possa bastare, di sicuro il ribaltone non accadrà.

E poi c’è chi ha fatto la sua parte, negli ultimi giorni. Perché Inzaghi è stato spalleggiato dal gruppo storico dello spogliatoio, quelli che questo ciclo vincente del club nerazzurro l’hanno visto nascere. Bastoni, Barella, Darmian, De Vrij e Lautaro: ecco i cinque giocatori che con l’Inter hanno vinto due scudetti, il primo proprio con quel Conte che oggi vorrebbero beffare. Sono stati loro, Lautaro e soci, a spronare il gruppo, a mantenere un livello di concentrazione elevato.

Inzaghi torna all’Inter B per la trasferta di Como. Poi se da Napoli dovessero arrivare notizie positive…

Simone Inzaghi ha scelto di schierare l’Inter B a Como, almeno in partenza. Poi se da Napoli dovessero arrivare notizie positive, allora farebbe entrare un po’ di pezzi grossi tra cui lo stesso Lautaro Martinez che è stato recuperato e andrà in panchina come Frattesi.

Inzaghi, però, lascerebbe accomodare in panca pezzi grossi quali Barella, Mkhitaryan, Acerbi, Thuram. I nerazzurri credono poco all’eventualità che il Napoli possa perdere punti contro il Cagliari. Tra meno di dieci giorni, sabato 31 maggio, ci sarà l’appuntamento decisivo: la finale di Champions League contro il Psg a Monaco di Baviera.

I due titolatissimi in campo a Como dovrebbero essere Calhanoglu e Dimarco. Giocheranno – almeno queste sono le indicazioni Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto, Zalewski, Asllani e davanti la strana coppia Correa Taremi.

Questa dovrebbe essere la formazione col ballottaggio in porta tra Sommer e Martinez.

Sommer/Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Calhanoglu, Asllani, Zalewski, Dimarco; Taremi, Correa.