Zwayer, l’arbitro scelto per la finale di Europa League, fu squalificato per un caso di partite truccate

L'arbitro tedesco Zwayer dirigerà Tottenham-Manchester United. Solo che ha un precedente: è stato squalificato per sei mesi dalla federazione tedesca per il coinvolgimento in uno scandalo nel 2005

L’arbitro tedesco Felix Zwayer è stato scelto per dirigere la finale di Europa League tra Tottenham Hotspur e Manchester United del 21 maggio. Solo che Zwayer ha un precedente non un po’ antipatico: è stato squalificato per sei mesi dalla federazione tedesca per il suo coinvolgimento in uno scandalo di partite truccate nel 2005.

Zwayer ha sempre negato di essere stato coinvolto nella manipolazione della partita tra il Wuppertal e il Werder Brema II da parte di un altro arbitro, Hoyzer, poi squalificato a vita. E un’indagine della Federcalcio tedesca non ha trovato prove che avesse preso decisioni per alterare l’esito di quella partita, ricorda The Athletic.

Ma si scoprì che aveva accettato un pagamento di 300 euro da Hoyzer e fu sospeso per non aver rifiutato l’offerta e poi per non averlo segnalato correttamente. Jude Bellingham fu multato di 40.000 euro per i suoi commenti su Zwayer nel 2021, per averlo criticato dopo la sconfitta per 3-2 del suo Borussia Dortmund contro il Bayern Monaco: “Affidate la partita più importante della Germania a un arbitro che ha già truccato partite. Cosa vi aspettate?”.

Zwayer è arbitro Fifa dal 2012. Lavora principalmente in Bundesliga e viene regolarmente impiegato anche in Europa. Ha diretto la finale di Nations League tra Spagna e Italia nel 2023 e la semifinale di Euro 2024 tra Inghilterra e Paesi Bassi. L’ultima partita europea diretta da Zwayer è stata la vittoria del Paris-Saint Germain per 2-1 contro l’Arsenal nella semifinale di ritorno della Champions League di mercoledì.