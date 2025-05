L’appello di De Laurentiis ai tifosi: «Non affollate Napoli, ci sono 52 maxi-schermi in provincia»

Tutto pronto per l’appuntamento con la storia per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il club azzurro potrebbe vincere il suo quarto scudetto, il secondo in tre anni, dopo i due vinti con Maradona. Questa sera per scrivere il proprio nome nell’albo d’oro (per dirla alla Conte) basterà battere un Cagliari già salvo e senza più motivazioni. Intanto sta andando avanti la macchina organizzativa dal punto di vista dell’ordine pubblico.

L’appello di De Laurentiis per i tifosi

Già da giorni è stato stabilito un piano straordinario sia per il traffico sia per i mezzi di trasporto (annullato a Napoli lo sciopero dei treni in programma oggi). Con l’installazione di ben 52 maxi-schermi in provincia. Proprio per garantire il massimo da parte dell’ordine pubblico, per evitare che tante persone si possano ammassare nelle piazze principali al centro città. A tal proposito è arrivato un appello di De Laurentiis in persona, attraverso Radio Crc. Di seguito le parole del patron azzurro.

«Non affollate Napoli, sono stati installati 52 maxi-schermi in provincia», sono le parole dette dal numero uno del Napoli e riportate dal giornalista Umberto Chiariello.