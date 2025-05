Il Maradona si rifà il look per Napoli-Cagliari: pronte le coreografie per le curve

Il Maradona è pronto a rifarsi il look in vista della sfida di questa sera, Napoli-Cagliari, che sarà decisiva per l’assegnazione dello scudetto. In città il clima è febbrile, c’è grande attesa da parte dei tifosi che sono pronti a fare la propria parte con la realizzazione di una o più coreografie che riguarda le curve A e B.

Napoli-Cagliari, coreografie per le due curve al Maradona? I dettagli

Secondo alcune indiscrezioni riportate dal giornalista Gianluca Gifuni a Radio Marte, gli ultras si stanno organizzando per dar vita ad uno spettacolo mozzafiato sugli spalti. In entrambe le curve dovrebbero esserci due coreografie molto belle, “da far strabuzzare gli occhi”, lasciando tutti a bocca aperta. Ancora top secret il tema che verrà realizzato, si tratta di una sorpresa che sarà visibile allo stadio solo poco prima del fischio d’inizio. Nella speranza di dare ulteriore carica agli uomini di Antonio Conte.

Secondo alcune voci che ci sono in rete, dovrebbe trattarsi di qualcosa che riguarda l’Inter e il tricolore strappato dalle maglie nerazzurre. Ma sono solo speculazioni, verso le 20.45 avremmo la risposta definitiva anche su questa nuova tematica che sta incuriosendo tifosi e addetti ai lavori.