La juventina Christillin: «Conte ‘Torna, sta casa aspetta a te’»

Conte è conteso tra il Napoli e la Juventus. Questa è al momento la situazione dell’allenatore salentino che ha appena vinto lo scudetto con gli azzurri. Fino ad ieri appariva scontato il suo addio alla panchina del Napoli e il suo ritorno in casa bianconera, invece lui ha preso tempo, ha deciso di riflettere ancora un po’ sulla situazione.

Leggi anche: Conte vuole la Juventus solo alle sue condizioni: senza Giuntoli. Elkann lo sa ma il tempo scorre

Sul dilemma che potrebbe stare vivendo il tecnico si è esperta la dirigente sportiva, Evelina Christillin, a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

«Conte vince ovunque vada, è straordinario. Siamo amici da tantissimi anni. A Conte, da juventina, canterei ‘Torna, sta casa aspetta a te’. Sono una juventina che ama Napoli e credo che sia nella mia stessa situazione. Da una parte c’è il richiamo di casa, dall’altra una città che non poteva dimostrargli più affetto.

Fossi in lui sarei in grandissima difficoltà. Il suo cuore sarà diviso in due, la decisione sarà difficile ed è giusto che prenda tempo. Non so cos’abbia offerto la Juventus ad Antonio Conte, l’offerta credo ci sia. Poi non so quanto sia andata avanti la trattativa».