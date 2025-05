Conte vuole la Juventus solo alle sue condizioni. senza Giuntoli. Elkann lo sa ma il tempo scorre

Come scritto ieri, Antonio Conte si aspettava segnali concreti dalla Juventus. Segnali che non sono arrivati. Almeno fin qui. Anche se qualcosa si sta muovendo. Conte pretende garanzie. Garanzie di autonomia decisionale. La Juve agli juventini storici. Lui, Chiellini e ora dalla Francia è in arrivo Comolli che dovrebbe essere il prossimo amministratore delegato. Si è appena dimesso dal Tolosa.

Ma è Cristiano Giuntoli il pomo della discordia. Giuntoli come simbolo della attuale dirigenza juventina. Antonio Conte è stato chiaro: vuole la Juventus ma vuole la Juventus come dice lui. Come ama lui, ossia con pieni poteri come a Napoli. Da Torino finora non sono arrivati segnali significativi, anche se proprio in questi minuti L’Equipe ha battuto la notizia dell’addio di Comolli al Tolosa. Comolli è l’uomo che dovrebbe essere il prossimo amministratore delegato della nuova Juventus.

Questo è il punto. Se la Juventus non darà precise a garanzie ad Antonio Conte, il tecnico salentino non si muoverà da Napoli dove al momento è un re, ha vinto uno scudetto inaspettato, De Laurentiis gli sta consegnando una squadra con De Bruyne, David e altri acquisti, oltre ai familiari che vorrebbero restare all’ombra del Vesuvio.

Oggi il giornalista Luca Momblano – molto informato su vicende juventine – ha detto a Juventibus:

“La preoccupazione per Antonio Conte è sensata. Non può esserci Conte con l’attuale configurazione societaria della Juventus. La Juve deve confermare quello che ha detto a Conte. È il momento di fare quell’aggiornamento societario.”

Non può esserci Conte con l’attuale configurazione societaria della Juventus. Questo è il punto. Secondo alcuni, in questo piano potrebbe saltare anche Scanavino. Anche se non è lui il pomo della discordia.

Antonio #Conte parla da mesi con #Elkann. Nei giorni scorsi, ha chiesto garanzie sull’organigramma societario e sul mercato della #Juve. Intanto, in queste ore, si decide il futuro di #Giuntoli#calciomercato@calciomercatoit — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) May 28, 2025

Intanto proprio in questi minuti L’Equipe ha battuto la notizie delle dimissioni di Damien Comolli dalla presidenza del Tolosa.

Ecco cosa scrive L’Equipe:

Dopo essere arrivato decimo in Ligue 1 in questa stagione, il Tolosa sta per vivere una rivoluzione. Il suo presidente Damien Comolli ha oggi annunciato il suo addio ai dipendenti. Presidente dal 2020 con l’arrivo del fondo di investimento americano RedBird Capital Partners, ha partecipato alla promozione del Tolosa in Ligue 1 nel 2022 e poi alla vittoria nella Coppa di Francia. È pronto a raggiungere la Juventus.

Nel caso in cui saltasse Conte, la Juventus potrebbe gettarsi su Gasperini.